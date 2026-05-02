Минић: Влада Српске ће обезбиједити средства за дјецу с Космета јер град није у стању

Аутор:Марија Милановић
Коментари:1
На вијест Одбора за помоћ Косову и Метохији да Град Бањалука ове године неће угостити дјецу са Космета, огласио се предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић рекавши да ће средства за долазак дјеце обезбиједити Влада Српске с обзиром да Бањалука није у стању.
"Дјецу са Косова и Метохије ћемо угостити у Бањалуци и ове године. Средства за долазак 50 дјеце и просвјетних радника обезбиједиће Влада Републике Српске, с обзиром да град није у стању", навео је ово предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић на свом Икс профилу.
Подсјећамо, Одбора за помоћ Косову и Метохији огласио се са информацијом да бањалучке породице ове године неће имати прилику да угосте дјецу са Космета, а разлог томе је што ни на неколико позива и молби нису добили одговор од Градске управе Бањалука као ни градоначелника Драшка Станивуковића.
Дјецу са Косова и Метохије ћемо угостити у Бањалуци и ове године.— Саво Минић (@minic_savo) May 2, 2026
Средства за долазак 50 дјеце и просвјетних радника обезбиједиће Влада Републике Српске, с обзиром да град није у стању.
"Градској управи Бањалука три пута смо слали молбу за учешће у пројекту. Прву молбу послали смо још почетком новембра прошле године. Контактирали смо челне људе Градске управе и градоначелника Драшка Станивуковића, са молбом да прихвате пројекат, али без иједног одговора", навели су.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч7
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
21
17
21
00
20
39
20
29
20
23
Тренутно на програму