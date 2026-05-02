Минић: Влада Српске ће обезбиједити средства за дјецу с Космета јер град није у стању

Аутор:

Марија Милановић
02.05.2026 18:49

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.
На вијест Одбора за помоћ Косову и Метохији да Град Бањалука ове године неће угостити дјецу са Космета, огласио се предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић рекавши да ће средства за долазак дјеце обезбиједити Влада Српске с обзиром да Бањалука није у стању.

"Дјецу са Косова и Метохије ћемо угостити у Бањалуци и ове године. Средства за долазак 50 дјеце и просвјетних радника обезбиједиће Влада Републике Српске, с обзиром да град није у стању", навео је ово предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић на свом Икс профилу.

Подсјећамо, Одбора за помоћ Косову и Метохији огласио се са информацијом да бањалучке породице ове године неће имати прилику да угосте дјецу са Космета, а разлог томе је што ни на неколико позива и молби нису добили одговор од Градске управе Бањалука као ни градоначелника Драшка Станивуковића.

"Градској управи Бањалука три пута смо слали молбу за учешће у пројекту. Прву молбу послали смо још почетком новембра прошле године. Контактирали смо челне људе Градске управе и градоначелника Драшка Станивуковића, са молбом да прихвате пројекат, али без иједног одговора", навели су.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

