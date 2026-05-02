Logo
Large banner

Каран: Злочин у Добровољачкој двострука обавеза - истрајати у тражењу одговорности и сачувати сјећање на жртве

Аутор:

АТВ
02.05.2026 18:05

Коментари:

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Злочин у Добровољачкој улици остаје један од најтежих догађаја у нашој прошлости, не само због страдања махом младих војника који су били на редовном одслужењу војног рока, већ и због нарушеног повјерења у ријеч, договор и основне принципе међународног права, изјавио је за Срну предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Каран је навео да је почетком маја 1992. године постојао јасан договор о мирном и безбједном повлачењу припадника Југословенске народне армије из Сарајева.

"Нажалост, умјесто поштовања датих гаранција, дошло је до напада на колону која се повлачила у увјерењу да је безбједна. Тај догађај оставио је дубоке ожиљке. За српски народ, он је означио тренутак у којем су изгубљене наде да је могуће очувати суживот, те учврстио увјерење да је српски народ суочен са великим пријетњама и искушењима и да мора да се брани!", нагласио је Каран.

Он је указао да изостанак одговорности за догађаје у Добровољачкој улици више од три деценије шаље забрињавајућу поруку да правда није једнака за све.

Стога је, истакао је Каран, наша обавеза двострука - да истрајемо у тражењу истине и одговорности, али и да сачувамо достојанствено сјећање на све невине жртве.

"Република Српска инсистира на утврђивању чињеница и одговорности из увјерења да је правда темељ сваког одрживог мира", поручио је предсједник Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

предсједник Републике Српске

Добровољачка

невине жртве

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Одржана изложба у Прњавору - Некад се закува

Република Српска

Представљена изложба о искуствима расељених лица у Прњавору

3 ч

0
Син Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић за АТВ: Разговарао сам са генералом, мисле да није имао нови мождани удар

4 ч

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Добровољачка улица - сјећање на невине жртве, мучки напад и погажену ријеч

4 ч

1
Вујић: Видљив напредак у односима Српске и САД од доласка Трампове администрације

Република Српска

Вујић: Видљив напредак у односима Српске и САД од доласка Трампове администрације

4 ч

3

  • Најновије

21

17

Додик обишао споменик ђенерала Драже у Либертвилу

21

00

Хаос у Украјини: Избила побуна – војници убили замјеника команданта

20

39

"Када је било за лајкове, перформанс није изостајао, а када је за посјету дјеце са Косова на Драшка се не може рачунати"

20

29

У Приједору представљен „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“

20

23

Бијела кућа објавила необичан снимак који траје сат времена: Трамп изговара само једну ријеч

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner