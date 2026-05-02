Каран: Злочин у Добровољачкој двострука обавеза - истрајати у тражењу одговорности и сачувати сјећање на жртве

Злочин у Добровољачкој улици остаје један од најтежих догађаја у нашој прошлости, не само због страдања махом младих војника који су били на редовном одслужењу војног рока, већ и због нарушеног повјерења у ријеч, договор и основне принципе међународног права, изјавио је за Срну предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Каран је навео да је почетком маја 1992. године постојао јасан договор о мирном и безбједном повлачењу припадника Југословенске народне армије из Сарајева.
"Нажалост, умјесто поштовања датих гаранција, дошло је до напада на колону која се повлачила у увјерењу да је безбједна. Тај догађај оставио је дубоке ожиљке. За српски народ, он је означио тренутак у којем су изгубљене наде да је могуће очувати суживот, те учврстио увјерење да је српски народ суочен са великим пријетњама и искушењима и да мора да се брани!", нагласио је Каран.
Он је указао да изостанак одговорности за догађаје у Добровољачкој улици више од три деценије шаље забрињавајућу поруку да правда није једнака за све.
Стога је, истакао је Каран, наша обавеза двострука - да истрајемо у тражењу истине и одговорности, али и да сачувамо достојанствено сјећање на све невине жртве.
"Република Српска инсистира на утврђивању чињеница и одговорности из увјерења да је правда темељ сваког одрживог мира", поручио је предсједник Српске.
