Вујић: Видљив напредак у односима Српске и САД од доласка Трампове администрације

Аутор:АТВ
Коментари:2
Од доласка администрација Доналда Трамп напредак у односима Републике Српске и САД је видљив и врата за Српску се постепено отварају, рекао је за РТРС стални представник БиХ при УН и бивши амбасадор у САД Бојан Вујић.
"Ово је већ друга посјета предсједника СНСД-а Милорада Додика САД-у овој години. Повод ове посјете било је преузимање награде за лидерство и залагања за демократију, које је додијелио Џадсон Универзитет у Илиноису. Упркос бројним покушајима да се додјела ове награде спријечи, Додик је награду преузео и том приликом одржао запажен говор у којим је представио позицију српског народа у БиХ", навео је Вујић.
Подсјетио је да су у протекла три мјесеца Додик и и српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић имали низ успјешних састанака на високом нивоу са америчким званичницима у Вашингтону.
"Што, рецимо, Бошњацима, упркос великом труду, није успјело у протеклом периоду. И оно што се донедавно чинило готово немогућим, унапређење односа и укидање санкција сада је већ постала реална опција и врата се постепено отварају за Републику Српску ",навео је Вујић.
Истиче да не треба заборавити да су представници Републике Српске били међу ријеткима који су јавно подржавали Доналда Трампа уочи избора 2024. године.
" И то је свакако допринијело јачању међусобних односа ", закључио је Вујић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
07
17
06
16
57
16
43
16
37
Тренутно на програму