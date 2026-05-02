Генерал Ратко Младић поново имао мождани удар

02.05.2026 12:53

Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић поново је имао мождани удар данас, 2. маја, потврдио је за АТВ његов син Дарко Младић.

"Чуо сам се са њим прије два и по сата, малоприје су ми јавили из Хага да су га поново пребацили у болницу. Изгледа да је поново имао мождани удар. Имао је симптоме, јавиће ми даље како се буде развијала ситуација", рекао је Младић за АТВ.

Механизам у Хагу још без одлуке о пуштању Младића на лијечење у Србију

Механизам у Хагу још није донио одлуку о захтјеву породице и адвоката Ратка Младића да генерал због тешког здравственог стања буде пуштен на лијечење у Србију.

Истичући да нема никаквих промјена ни по питању генераловог здравственог стања, Младићев син рекао је да су породица и адвокати од подношења захтјева 23. априла у међувремену добили дозволу суда да објаве већи дио поднеска који су упутили Механизму.

Дарко Младић објаснио је да је тај документ, према процедури, практично имао карактер тајности док судија не нареди и одобри шта може да се објави.

"Наређење суда да објавимо јавни део поднеска стигло је прекјуче, а ми смо имали рок да то урадимо до данас. Ми смо јуче обавили то шта је требало да се редигује и они су данас то објавили", навео је Младићев син.

Према његовим ријечима, тај поднесак који је данас објављен, а који је практично поднесен јуче, само је јавни дио поднеска упућеног 23. априла.

"Међутим, нема ту ништа ново у смислу да је донесена нека одлука, него је нама просто дозвољено да објавимо већи део поднеска и одобрено нам је да тај поднесак може да иде у јавност", рекао је Дарко Младић.

