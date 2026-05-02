Logo
Large banner

Оженио се Ђорђе Вучинић

Аутор:

АТВ
02.05.2026 12:41

Коментари:

2
Народни посланик Ђорђе Вучинић позира за камеру АТВ-а са својом изабраницом Иреном Круљ
Фото: ATV

Посланик Листе за правду и ред Ђорђе Вучинић оженио се данас, 2. маја у Требињу.

Вучинић је оженио лијепу Херцеговку из Љубиња Ирену Круљ.

Са својом изабраницом позирао је за камеру АТВ-а. Овом приликом младом брачном пару желимо све најљепше. Нека им заједнички живот буде испуњен љубављу, разумијевањем и срећом у сваком дану.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђорђе Вучинић

Свадба

Ирена Круљ

Требиње

Брак

Листа за правду и ред

Коментари (2)
Large banner

