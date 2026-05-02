Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

Аутор:АТВ
Пет особа, међу којима четворо дјеце, повријеђено је у експлозији мобилне кућице у кампу у мјесту Пенестин, у департману Морбијан на западу Француске, преноси БФМТВ.
До детонације је дошло у петак увече, када је, према првим информацијама из истраге, 62-годишња особа отворила врата изнајмљене мобилне кућице, што је, како се тврди, изазвало промају која је довела до експлозије.
Повријеђена су четири дјетета узраста од осам до 13 година, као и једна одрасла особа. Двоје дјеце задобило је тешке опекотине и налази се у животној опасности, док су остали лакше повријеђени.
Сви повријеђени пребачени су на лијечење у болнице у Нанту, преноси Танјуг.
Локалне власти навеле су да је у акцији спасавања учествовао велики број припадника хитних служби, укључујући четири хеликоптера за медицински транспорт.
