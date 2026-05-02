Logo
Large banner

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

Аутор:

АТВ
02.05.2026 12:13

Коментари:

0
Полиција, Француска
Фото: Pexels

Пет особа, међу којима четворо дјеце, повријеђено је у експлозији мобилне кућице у кампу у мјесту Пенестин, у департману Морбијан на западу Француске, преноси БФМТВ.

До детонације је дошло у петак увече, када је, према првим информацијама из истраге, 62-годишња особа отворила врата изнајмљене мобилне кућице, што је, како се тврди, изазвало промају која је довела до експлозије.

Повријеђена су четири дјетета узраста од осам до 13 година, као и једна одрасла особа. Двоје дјеце задобило је тешке опекотине и налази се у животној опасности, док су остали лакше повријеђени.

Сви повријеђени пребачени су на лијечење у болнице у Нанту, преноси Танјуг.

Локалне власти навеле су да је у акцији спасавања учествовао велики број припадника хитних служби, укључујући четири хеликоптера за медицински транспорт.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Експлозија

повријеђени

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

12

13

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

12

12

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстеин оставио 5 милиона долара

12

12

Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

12

09

Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

11

53

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner