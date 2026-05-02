Велика туга! Седмочлана породица страдала у пожару

Седмочлана породица, укључујући четворо дјеце, смртно је страдала у пожару у руском региону Југра, у западном Сибиру, саопштио је гувернер Руслан Кухарук.
Пожар је избио ноћас у селу Високи, у граду Мегион, у приватној кући.
"Док су стигле ватрогасне и спасилачке јединице, пожар се разбуктао и представљао је пријетњу од ширења на сусједне објекте", рекао је Кухарук на свом "Телеграм" каналу.
Он је додао да прелиминарни подаци указују на то да је пожар изазван кршењем правила противпожарне безбједности у вези са електричним уређајима, преноси Синхуа, преноси Срна.
