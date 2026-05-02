Британија разматра забране пропалестинских протеста

02.05.2026 09:20

Британски премијер Кир Стармер, лијево, састаје се са припадницима екипа за хитне интервенције из Шомрима у сјеверозападном Лондону током посјете Голдерс Грину, сјеверозападном Лондону, у четвртак, 30. априла 2026. године, након напада у сриједу у којем су два мушкарца избодена ножем.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Stefan Rousseau

Премијер Велике Британије, Кир Стармер, изјавио је у интервјуу за Би-би-си да би размотрио могућност забране пропалестинских протеста у земљи, због, како је навео, негативног утицаја који ови протести имају на јеврејску заједницу у Британији.

Стармер је нагласио да би желио вид‌јети бољу контролу онога што се изговара на протестима, те да неке од њих треба забранити. Иако се противи забрани протеста уопће, он је истакао да постоје ситуације у којима "одређене мјере морају бити подузете".

Посебну забринутост, како је рекао, осјећа због стања у јеврејској заједници, која је погођена „кумулативним учинком” ових протеста, који су се одржавали широм Велике Британије од почетка израелског напада на Газу.

Стармерове изјаве услиједиле су након напада у Лондону, у којем су двије особе нападнуте ножем. Полиција је овај инцидент прогласила терористичким нападом.

Раније су и други припадници британске владе позвали на увођење "ограничене забране" пропалестинских протеста, наводећи сигурносне разлоге и забринутост због ескалације насиља.

