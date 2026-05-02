Маринка Божовића напали бирачи СДС-а: "Да тебе и осталих битанги није било..."

Коментари:13
Члан Главног одбора СДС-а Маринко Божовић огласио се након драматичних потеза руководства ове странке како би разјаснио ситуацију..
Међутим, умјесто да умири јавност, Божовић је изазвао револт. У више од 100 коментара које је добио на своју објаву ниједан није био позитиван.
- Колико знам Главни одбор СДС је предложио Бланушу за предсједника. Хајде сад то објасни о чему се ту ради да сад нешто договарате. Божовићу народ види шта радите, немаш потребе да баламутиш.
- Позиваш на јединство ти који си најјачег кандидата и најспособнијег којег је СДС имао Милана (Миличевића) пљувао на сваком кораку, ниси силазио са БН-а, зато не причај о странци, да тебе и осталих битанги није било СДС би већ имао предсједника државе, а ти Божовићу гурај Станивуковића за предсједника да може Стевандића за мандатара предложити и угасите СДС и направите СНС.
- Ко*ино једна СДС волим не због вас и никад нисам гласао за другу странку, али ово што ради Блануша је ван сваке памети, улази у коалицију са Драшком и Јеленом, а одстрањивати Вукана је више него провидно за кога ради.
Божовић је у својој објави подржао предсједника СДС-а Бранка Бланушу и поручио да подржава и споразум који је Блануша послао свим опозиционим странкама.
Ипак, у једном тренутку написао је нешто што је жестоко засметало лидеру Листе за правду и ред Небојши Вукановићу који се и сам укључио у критике Божовића, али поново и Дарка Бабаља.
"Режим је свјестан да је крај близу и зато користи појединце који свјесно или несвјесно раде против јединства опозиције. Промјене у окружењу треба да буду водиља Српској демократској странци. Петер Мађар је био дио Орбанове структуре, коју је напустио и стекао повјерење народа, а код нас се сумња у свакога. Наш први циљ је побједа над режимом СНСД-а, враћање Републике Српске стабилности, миру и владавини права, без мијешања у односе у другим државама, али са јасним националним и патриотским политикама српског народа, без обзира гдје живио. Само мудро, стрпљиво и паметно", написао је Божовић.
Није дуго требало, огласио се и Небојша Вукановић.
"То што Божовић пореди Станивуковића са Петром Мађаром, као и он је дошао из редова режима. То можда може проћи у Мађарској, али код нас не могу у народу проћи девијантни млади лидери склони корупцији, који су уцијењени и окружени људима из врха режима. Такви људи не доносе промјену и не могу је донијети код нас", рекао је Вукановић и донио детаље са сједнице Скупштине СДС-а на којој је изгласан Бранко Блануша као кандидат на наредним општим изборима.
"Када је Љубиша Петровић изашао на скупштинску говорницу након избора Бранка Блануше, тражио је да Скупштина као највећи орган СДС-а да Бранко Блануша буде кандидат за предсједника. Приликом гласања, гле чуда, салу је напустио управо Маринко Божовић и екипа из Источне Илиџе јер су били незадовољни што се истура њихов предсједник за кандидата, који је однио побједу која му је украдена. Све су урадили да га опструишу. И сада ти људи који се заклињу у СДС, које је СДС направио милионерима и који не знају колико имају станова, ова екипа која је против мене и која је за Драшка Станивуковића је је интересне лоби који гледа послове и комбинације, предвођени Дарком Бабаљом, а у којој је и Маринко Божовић. Када је Бранко Блануша на пола састанка извадио тај споразум, не консултујући се ни са ким, онда су Маринко Божовић и Дарко Бабаљ рекли 'боли нас брига шта ће Вукановић'", каже лидер Листе за правду и ред.
Вукановић каже да њима смета он који подржава њиховог предсједника, а они гурају лидера друге странке због интереса.
"Кунете се у СДС, а онда предсједнику подмећете ноге и тјерате га да се повуче због Драшка Станивуковића. Ако вам се толико допада Драшко, идите код њега", рекао је Вукановић.
Република Српска
20 ч16
Република Српска
1 д8
Република Српска
1 д4
Република Српска
2 д9
Република Српска
16 ч1
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч2
Република Српска
17 ч0
Најновије
12
13
12
12
12
12
12
09
11
53
Тренутно на програму