Обиљежена 31 година од Акције Бљесак: Истина о жртвама мора бити сачувана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Многи су тог првог и другог маја остали без домова, вјековних огњишта и најмилијих. Сузана Млинаревић је изгубила дјевера и кумове. Каже, то су трауме, које се никада не могу заборавити. Бојана Ђуричић, избјеглa je из Западне Славоније, изгубила je брата. Каже, сјећа се да је падала киша, олујна киша метака и смрти.
"Страдао је као војник и моја мајка је провела пуних 25 година тражећи његове посмртне остатке", рекла је Бојана Ђуричић.
" Први мај је био страшан, прећи преко мртвих и гледати преко мртвих а не можеш им помоћи, дјеце, одраслих, а цеста је била заиста крвава", рекла је Сузана Млинаревић
Из Удружења протјераних Срба из Западне Славоније истичу да треба очувати јединство на овим просторима. Спас Србима из западне Славоније током рата у Хрватској биле су Градишка и Република Српска.
"Да не заборавимо да је тамо живио један народ, да данас на овим просторима западне Славоније живи око 13 хиљада људи, да је старосна доб изнад 50 година, да наталитета готово да не постоји, а морталитет је јако изражен", рекао је Крста Жарковић, предсједник Удружења протјераних Срба из Западне Славоније.
Акција "Бљесак" је ратни злочин и етничко чишћење српског народа из западне Славоније и истина мора бити сачувана од ревизије, поручио је предсједник Републике Српске.
"Тај егзодус који је у колективном памћењу један од најтежих тренутака одвијао се управо овдје, преко моста у Градишци који је постао симбол спасења али и симбол страдања и туге. Овај мост је постао међа између живота који је остао иза и неизвјесности који је чекала испред", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
Заједничким обиљежавањем Република Српска и Република Србија показују да је бол недјељива, а борба за правду заједничка.
„И данас смо суочени са неистинама и нападима на наш слободарски народ. Те изазове можемо савладати само јединством и јачањем Републике Српске. Она није симбол или граница, она је гарант нашег опстанка на овим просторима“, рекла је Рената Обрадовић Поповић, предсједник Скупштине града Градишка.
Република Српска је утјеха и мелем на рану протјераним Србима из Републике Српске Крајине и мора се чувати као зјеница ока, навео је државни секретар у Министарству рада Србије.
"Само кад смо јединствени, само кад смо сложни, тада можемо и да напредујемо. Никада нам се не смије више десити да један дио народа буде препуштен сам себи, а да остатак то нијемо посматра", рекао је Никола Вукелић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије.
Бројне делегације из Српске и Србије положиле су вијенце и одале пошту убијеним Србима из Западне Крајине. Претходно је служен парастос. Још једна годишњица страдања и још један злочин над Србима за који ни три деценије послије, нико није одговарао.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч3
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч16
Најновије
21
45
21
43
21
37
21
30
21
03
Тренутно на програму