Logo
Large banner

"Награда Додику резултат његове досљедне политике"

Аутор:

01.05.2026 17:29

Коментари:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Награда америчког Универзитета "Џадсон" предсједнику СНСД-а Милораду Додику резултат је његове стратешки исправне, досљедне и тактички мудре политике, изјавила је Срни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду Драгана Митровић.

"Овим је показано да је Додикова политика изузетно успјешна и прихваћена, те да је он уважен и поштован у Сједињеним Државама", рекла је Митровићева.

Она је навела да је Додик то постигао не одступајући од своје досљедности.

Награда је, каже, велика ствар и, без обзира на то што се односи на доајена политике Републике Српске и најистакнутијег политичара, има утицаја и на српско-америчке односе имајући у виду велики углед Додика и његове контакте.

"Сада се отвара могућност да се, радећи на даљем продубљивању тих односа, отворе многа нова врата", закључила је Митровићева.

Предсједнику Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Награда

Америка

Универзитет "Џадсон"

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner