"Награда Додику резултат његове досљедне политике"

Награда америчког Универзитета "Џадсон" предсједнику СНСД-а Милораду Додику резултат је његове стратешки исправне, досљедне и тактички мудре политике, изјавила је Срни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду Драгана Митровић.
"Овим је показано да је Додикова политика изузетно успјешна и прихваћена, те да је он уважен и поштован у Сједињеним Државама", рекла је Митровићева.
Она је навела да је Додик то постигао не одступајући од своје досљедности.
Награда је, каже, велика ствар и, без обзира на то што се односи на доајена политике Републике Српске и најистакнутијег политичара, има утицаја и на српско-америчке односе имајући у виду велики углед Додика и његове контакте.
"Сада се отвара могућност да се, радећи на даљем продубљивању тих односа, отворе многа нова врата", закључила је Митровићева.
Предсједнику Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.
