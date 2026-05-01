Породица Ратка Младића још без одлуке Хага о пуштању генерала на лијечење у Србију

Механизам у Хагу још није донио одлуку о захтјеву породице и адвоката Ратка Младића да генерал због тешког здравственог стања буде пуштен на лијечење у Србију, изјавио је за Срну генералов син Дарко Младић.
Истичући да нема никаквих промјена ни по питању генераловог здравственог стања, Младићев син рекао је да су породица и адвокати од подношења захтјева 23. априла у међувремену добили дозволу суда да објаве већи дио поднеска који су упутили Механизму.
Дарко Младић објаснио је да је тај документ, према процедури, практично имао карактер тајности док судија не нареди и одобри шта може да се објави.
"Наређење суда да објавимо јавни део поднеска стигло је прекјуче, а ми смо имали рок да то урадимо до данас. Ми смо јуче обавили то шта је требало да се редигује и они су данас то објавили", навео је Младићев син.
Према његовим ријечима, тај поднесак који је данас објављен, а који је практично поднесен јуче, само је јавни дио поднеска упућеног 23. априла.
Род Благојевић: Награда уручена Додику - велики успјех
"Међутим, нема ту ништа ново у смислу да је донесена нека одлука, него је нама просто дозвољено да објавимо већи део поднеска и одобрено нам је да тај поднесак може да иде у јавност", рекао је Дарко Младић.
У захтјеву за хитно пуштање на лијечење у Србији који је потписао адвокат Драган Иветић наводи се да је поднесен по хитном поступку након информација да је здравствено стање генерала Младић лоше и да се "приближава крају живота".
"Захтјев по хитном поступку се подноси на основу озбиљног медицинског инцидента дана /редиговано/ и најновијих медицинских информација које потврђују да се Ратко Младић налази у стању узнапредовалог, неповратног медицинског погоршања које је резултат медицинског инцидента /редиговано/ од ког се можда неће опоравити и да се приближава крају свог живота", пише у редигованом документу који је Међународни механизам за кривичне судове прослиједио медијима.
Предсједник Механизма Грасијела Гати Сантана наредила је да се најкасније до данас састави извјештај са мишљењем независних стручњака којим се процјењује тренутно здравствено стање генерала Младића, укључујући релевантне дијагнозе, прогнозе и могућности лијечења.
Адвокатски тим Ратка Младића поднио је захтјев у четвртак, 23. априла, у којем се захтијева условно пуштање на слободу на хуманитарним основама, с обзиром на његово све лошије здравствено стање.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања. Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
