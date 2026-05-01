Каран: "Бљесак" је ратни злочин и етничко чишћење

Акција "Бљесак" је ратни злочин и етничко чишћење српског народа из западне Славоније и истина мора бити сачувана од ревизије, рекао је данас предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Каран је истакао да је падом западне Славоније, а касније и Книнске Крајине заокружен процес који је довео до потпуног нестанка српског народа са простора Хрватске.
"Не можемо а да не повежемо страдање деведесетих година са оним што се дешавало у НДХ у којој је над српским народом, Јеврејима и Ромима почињен геноцид", рекао је Каран у обраћању у Градишци гдје се обиљежава 31 година од погрома над Србима у хрватској злочиначкој акцији "Бљесак".
Он је додао да се видио наставак идеје да се Срби протјерају, затру њихова огњишта, те додао да су у томе и успјели, али и да су ти простори остали без духа и живота.
"Зато је овај злочин постао Пирова побједа", рекао је Каран.
Он је напоменуо да је "Бљесак" био само завршна фаза погрома, а да су му претходиле злочиначке акције "Откос" и "Оркан", те да је резултат те три акције био 100.000 протјераних Срба.
Нагласио је и да истина о невиним жртвама мора бити сачувана од заборава и ревизије.
"Наша је дужност да градимо снажну и стабилну Републику Српску као гаранцију опастанак на овим просторима", рекао је Каран.
Додао је и да се из Градишке данас шаље порука да српски народ није нестао нити ће нестати, да је преживио најтеже тренутке и да је из њих изашао јачи и одлучнији да сачува своју слободу и своју Републику Српску.
Каран је нагласио и да је заборав највећи савезник неправде, а истина једини пут ка трајном миру и помирењу.
"Не окупљамо се данас овдје да бисмо ширили мржњу или продубљивали подјеле него да бисмо достојанствено одали почаст жртвама", рекао је Каран.
Он је напоменуо да је Република Српска за многе протјеране постала нови дом, гдје чувају успомене на своја огњишта, те да је обавеза памтити и свједочити да се тако нешто не би поновило.
"Као и сваког Првог маја смо на мјесту које за српски народ има болно и дубоко значење и да се сјетимо једног од најтежих дана у новијој историји српског народа", рекао је Каран.
Он је напоменуо и да је мост у Градишци у вријеме ратних сукоба био међа између живота који је остао иза и неизвјесноти која је била испред.
Обраћањем предсједника Републике Српске завршено је обиљежавање 31 године од хрватске злочиначке акције "Бљесак".
Хрватске оружане снаге су у акцији под кодним називом "Бљесак" 1. маја 1995. године извршиле агресију на српску област Западна Славонија у саставу Републике Српске Крајине, у вријеме када је ова област била под заштитом УН.
У овој хрватској злочиначкој акцији за само 36 часова протјерано је 15.000 Срба, убијено најмање 263, од којих 107 цивила, међу којима и 12 дјеце.
