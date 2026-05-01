Додик: Полако се разоткрива негативна осуда према Србима која је трајала више од 30 година

АТВ
01.05.2026 11:38

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Чињенице не могу бити трајно занемарене, а негативна осуда према Србима која је трајала више од 30 година, полако се разоткрива, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик за РТРС.

Додику је уручено признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет Џадсон"у америчком граду Елџину.

"Захвалан сам Универзитету овдје што је дошао до мог имена и пружио прилику да кажем у тој заједници наше виђење и нашу историју", рекао је Додик.

Додик је навео да му се пружила прилика да каже, да, било је злочин и од стране Срба, али било је и злочина над Србима.

"И да кажемо да ми не желимо да чинимо ништа што није предвиђено Уставом", рекао је Додик.

Каже да би то требало бити врлина, али ипак су нам судили.

"Ми се позивамо на Устав, а они кажу да ми не разумијемо неке ствари Данас вјерујемо да људи чују, готово је огавно да је једна моћна земља уводила санкције без икаквих разлога, наводно бранећи националне интересе", каже Додик.

Подсјећа да су уводили бизарне санкције и додаје да је то сад нешто што многи људи овдје разумију.

"Они се боре против тога, разумију шта значи судски процес против мене, јер је такав сличан вођен и против Трампа. Не желим да се упоређујем, али исти је повод, структура и логика. Било ми је драго што сам имао прилку да то све кажем овдје и да их упознам са историјом нашег народа Сада видимо да Њемачка поново прља руке код нас, утицајем путем Кристијана Шмита, који је апсолутно нелегитиман. То није само понижење Њемачке, да је један такав човјек представља Њемачку, то је нешто што њих треба да буде срамота, а не нас", навео је Додик.

Истакао је да Српска жели мир.

"Захваљујући и нашој цркви овдје је одржано окупљање и одрживост наше заједнице Овдје није само окупљање на литургијама, постоје разне спортски и други културно-умјетнички клубови Овдје постоје манифестације које се одржавају, тако да је Чикаго видљиво српски град", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

