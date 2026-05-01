Цвијановић: Сјећамо се егзодуса српског народа из Западне Славоније

Аутор:

АТВ
01.05.2026 11:11

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да Република Српска, која је постала сигуран дом за многе прогнане из Западне Славоније, никада неће дозволити да се угаси сјећање на злочиначку акцију "Бљесак" и страдале сународнике.

Цвијановићева је на свом налогу на мрежи Икс подсјетила да се сваке године, првог маја, сјећамо егзодуса српског народа из Западне Славоније.

Она је истакла да је током само неколико дана ово подручје етнички очишћено, а наши сународници протјерани са својих вјековних огњишта. Као најтрагичнију епизоду овог ужасног злочина, Цвијановићева је издвојила звјерско убијање оних који су већ остали без свега.

„Најтрагичнија епизода овог ужасног злочина било је бомбардовање избјегличке колоне и убијање цивила, чиме је јасно исказана намјера физичког уништења Срба са овог подручја“, нагласила је Цвијановићева.

Подвукла је значај Српске као гаранта опстанка и чувара истине о страдању нашег народа.

"Република Српска, која је постала сигуран дом за многе прогнане из Западне Славоније, неће никада дозволити да се угаси сјећање на овај злочин и наше страдале сународнике. Нека им је вјечан помен, а свима нама обавеза да их никада не заборавимо", поручила је Жељка Цвијановић.

Више из рубрике

Обиљежавање 31 године од погрома над 15.000 Срба из западне Славоније у хрватској акцији "Бљесак".

Република Српска

Помен Србима убијеним у хрватској злочиначкој акцији "Бљесак"

4 ч

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак

Република Српска

Селак: Снажне институције и социјална правда - гарант права радника

5 ч

0
Амиџић: Срећан Први мај свима који граде и јачају Републику Српску

Република Српска

Амиџић: Срећан Први мај свима који граде и јачају Републику Српску

5 ч

2
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke

Република Српска

Српску за три мјесеца посјетило 98.389 туриста

5 ч

0

  • Најновије

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

14

57

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

