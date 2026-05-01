Цвијановић: Сјећамо се егзодуса српског народа из Западне Славоније

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да Република Српска, која је постала сигуран дом за многе прогнане из Западне Славоније, никада неће дозволити да се угаси сјећање на злочиначку акцију "Бљесак" и страдале сународнике.
Цвијановићева је на свом налогу на мрежи Икс подсјетила да се сваке године, првог маја, сјећамо егзодуса српског народа из Западне Славоније.
Она је истакла да је током само неколико дана ово подручје етнички очишћено, а наши сународници протјерани са својих вјековних огњишта. Као најтрагичнију епизоду овог ужасног злочина, Цвијановићева је издвојила звјерско убијање оних који су већ остали без свега.
„Најтрагичнија епизода овог ужасног злочина било је бомбардовање избјегличке колоне и убијање цивила, чиме је јасно исказана намјера физичког уништења Срба са овог подручја“, нагласила је Цвијановићева.
Подвукла је значај Српске као гаранта опстанка и чувара истине о страдању нашег народа.
"Република Српска, која је постала сигуран дом за многе прогнане из Западне Славоније, неће никада дозволити да се угаси сјећање на овај злочин и наше страдале сународнике. Нека им је вјечан помен, а свима нама обавеза да их никада не заборавимо", поручила је Жељка Цвијановић.
Сваке године, првог маја се сјећамо егзодуса српског народа из Западне Славоније током злочиначке хрватске акције Бљесак. Током само неколико дана, ово подручје је етнички очишћено, а наши сународници протјерани су са својих вијековних огњишта. Најтрагичнија епизода овог ужасног…— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 1, 2026
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч2
Република Српска
5 ч0
