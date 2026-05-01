Помен Србима убијеним у хрватској злочиначкој акцији "Бљесак"

У Градишци је почео помен Србима страдалим прије 31 годину у погрому српског народа из западне Славоније у хрватској злочиначкој акцији "Бљесак".
Помен убијеним Србима код Спомен-обиљежја посвећеног погинулим цивилима и војницима из Западне Славоније служи свештенство Српске православне цркве.
Обиљежавању присуствују, предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, министар рада и борачко- инвалидске заштите Радан Остојић, министар правде Горан Селак, министар енергетике и рударства Петар Ђокић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Никола Вукелић.
Присутни су и посланици у Народној скупштини Републике Српске, српски представници у заједничким институцијама, руководства града Градишке и сусједних градова и општина, делегације Трећег пјешадијског Република Српска пука, удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, Удружења протјераних Срба из западне Славоније.
Након помена предвиђено је полагање вијенаца и цвијећа, те обраћање званичника.
Овај историјски догађај од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
Хрватске оружане снаге су у акцији под кодним називом "Бљесак" 1. маја 1995. године извршиле агресију на српску област Западна Славонија у саставу Републике Српске Крајине, у вријеме када је ова област била под заштитом УН.
Против Срба у западној Славонији, односно око 15.000 цивила и око 4.000 војника, кренуло је више од 16.000 припадника хрватских оружаних снага.
Заробљено је око 1.450 припадника Српске војске Крајине, већина на превару уз помоћ снага УН, од којих су многи касније прошли тешка психичка и физичка малтретирања у Бјеловару и Вараждину.
У овој хрватској злочиначкој акцији за само 36 часова протјерано је 15.000 Срба, убијено најмање 263, од којих 107 цивила, међу којима и 12 дјеце.
