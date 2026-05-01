Српску за три мјесеца посјетило 98.389 туриста

Аутор:АТВ
Коментари:0
Републику Српску је током три мјесеца ове године посјетило 98.389 туриста, што је за 4,6 одсто више него у истом периоду лани, речено је у Туристичкој организацији Републике Српске.
Туристи су остварили 277.895 ноћења, што је за 8,1 одсто више.
- Ако упоредимо број остварених ноћења током три мјесеца ове године у односу на исти период лани, планинска мјеста забиљежила су повећање од 24,4 одсто, а бањска за 3,4 одсто, док су остала туристичка мјеста остала на истом нивоу - рекла је сарадник за односе са јавношћу у Туристичкој организацији Санела Шимун.
Она је напоменула да су се гости у просјеку задржавали три дана.
Као и претходне године, осим домаћих туриста највећу посјету остварили су гости из Хрватске, Србије, Словеније и Црне Горе, док се од осталих европских земаља истичу Турска, Аустрија, Њемачка и Италија.
Шимунова је навела да су домаћи туристи највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим бањским, планинским и мјестима која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај.
- Страни туристи су највећи број ноћења остварили у бањским мјестима, затим осталим туристичким мјестима и планинским мјестима - рекла је Шимунова.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч2
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Тренутно на програму