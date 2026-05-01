Српску за три мјесеца посјетило 98.389 туриста

01.05.2026 09:47

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke
Републику Српску је током три мјесеца ове године посјетило 98.389 туриста, што је за 4,6 одсто више него у истом периоду лани, речено је у Туристичкој организацији Републике Српске.

Туристи су остварили 277.895 ноћења, што је за 8,1 одсто више.

- Ако упоредимо број остварених ноћења током три мјесеца ове године у односу на исти период лани, планинска мјеста забиљежила су повећање од 24,4 одсто, а бањска за 3,4 одсто, док су остала туристичка мјеста остала на истом нивоу - рекла је сарадник за односе са јавношћу у Туристичкој организацији Санела Шимун.

Она је напоменула да су се гости у просјеку задржавали три дана.

Као и претходне године, осим домаћих туриста највећу посјету остварили су гости из Хрватске, Србије, Словеније и Црне Горе, док се од осталих европских земаља истичу Турска, Аустрија, Њемачка и Италија.

Шимунова је навела да су домаћи туристи највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим бањским, планинским и мјестима која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај.

- Страни туристи су највећи број ноћења остварили у бањским мјестима, затим осталим туристичким мјестима и планинским мјестима - рекла је Шимунова.

(СРНА)

