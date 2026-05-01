Ромић: Додик јасно представио одлучност народа Српске

Аутор:АТВ
Коментари:2
Посјета предсједника СНСД-а Републике Српске Милорада Додика Џадсон универзитету протекла је изузетно успјешно, а његов наступ изазвао је значајну пажњу и интересовање америчке јавности, рекао је за АТВ савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић.
Он је истакао да је предсједник Додик током обраћања јасно и увјерљиво представио одлучност Републике Српске да сачува свој идентитет и политичку вољу народа.
"Предсједник Додик је јасно и аргументовано изнио наше ставове, а разговори који су услиједили показали су да постоји интерес и поштовање за позиције Републике Српске", нагласио је Ромић.
Он је додао да је наступ на Свјетском форуму лидера био значајна прилика да се америчкој публици представе ставови Српске о питањима суверенитета, самосталности и права на самостално доношење одлука о будућности.
Ромић се осврнуо и на, како је навео, покушаје оспоравања и дискредитације овог догађаја.
"Недопустиво је да појединци и групе, попут Емира Рамића и организација које дјелују из иностранства, покушавају да утичу на то кога ће једна америчка академска институција позвати. Притисци путем мејлова, јавних кампања и протеста представљају покушај угрожавања слободе говора, која је темељна вриједност Сједињених Држава", поручио је Ромић.
Он је истакао да овакве реакције показују да постоје они којима смета сваки корак ка унапређењу односа Републике Српске и Сједињених Држава.
"Ова посјета представља наставак процеса јачања разумијевања и сарадње. Захваљујемо Џадсон универзитету што је остао досљедан принципима академске слободе и аутономије, упркос притисцима", нагласио је Ромић.
Он је поручио да ће Република Српска остати посвећена дијалогу и заштити својих интереса.
"Онима који покушавају да нас спријече у томе поручујемо да слобода говора није на продају", закључио је Ромић.
