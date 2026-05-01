Селак: Снажне институције и социјална правда - гарант права радника

Министар правде Републике Српске Горан Селак честитао је радницима Први мај, истичући да су социјална правда, заштита права радника и снажне институције темељ стабилности и развоја Српске.
Селак, који је и предсједник Социјалистичке партије Српске, нагласио је да су солидарност, социјална правда и заштита права радника дубоко уткане у политику те странке, те да је јачање институција кључни предуслов за њихово пуно остваривање.
"Наша политика усмјерена је на економски развој који обезбјеђује раст плата и боље услове за сваког радника. Приоритет наше генерације је изградња система у којем радници имају сигурност, заштиту и достојанствене услове рада", навео је Селак.
Додао је да је владавина права темељ таквог система, а да су снажне институције гарант да ће права радника бити поштована и закони досљедно примјењивани.
Према његовим ријечима, свако заштићено радно мјесто и свако унапређење услова рада представљају корак напријед у јачању Републике Српске.
