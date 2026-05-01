Селак: Снажне институције и социјална правда - гарант права радника

Аутор:

АТВ
01.05.2026 10:11

Министар правде Републике Српске Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак честитао је радницима Први мај, истичући да су социјална правда, заштита права радника и снажне институције темељ стабилности и развоја Српске.

Селак, који је и предсједник Социјалистичке партије Српске, нагласио је да су солидарност, социјална правда и заштита права радника дубоко уткане у политику те странке, те да је јачање институција кључни предуслов за њихово пуно остваривање.

"Наша политика усмјерена је на економски развој који обезбјеђује раст плата и боље услове за сваког радника. Приоритет наше генерације је изградња система у којем радници имају сигурност, заштиту и достојанствене услове рада", навео је Селак.

Додао је да је владавина права темељ таквог система, а да су снажне институције гарант да ће права радника бити поштована и закони досљедно примјењивани.

Према његовим ријечима, свако заштићено радно мјесто и свако унапређење услова рада представљају корак напријед у јачању Републике Српске.

Више из рубрике

Амиџић: Срећан Први мај свима који граде и јачају Републику Српску

Република Српска

Амиџић: Срећан Први мај свима који граде и јачају Републику Српску

5 ч

2
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke

Република Српска

Српску за три мјесеца посјетило 98.389 туриста

5 ч

0
Преминуо Рајко Глигорић, предсједник добојског Удружења пензионера

Република Српска

Преминуо Рајко Глигорић, предсједник добојског Удружења пензионера

6 ч

0
савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић

Република Српска

Ромић: Додик јасно представио одлучност народа Српске

7 ч

2

