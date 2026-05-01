Фрустрација из Сарајева досегла Илиноис: Бошњаци протестовали против додјеле награде Додику, али нису успјели да спријече признање

Аутор:АТВ
Док је Милорад Додик на Универзитету Џадсон примао престижну награду у оквиру Свјетског форума лидера, мала група бошњачких активиста окупила се у протесту покушавајући да спријечи додјелу признања више пута демократски изабраном предсједнику Републике Српске.
Протест је, међутим, само још једном показао дубоку фрустрацију и очај бошњачких кругова из Сарајева и дијаспоре. Умјесто да се суоче са реалношћу, они су покушали да утичу на амерички хришћански универзитет и спријече догађај који нема никакве везе са њима, преноси Бањалука.нет.
Универзитет Џадсон, посвећен хришћанским вриједностима, слободи и демократији, додијелио је награду Милораду Додику управо због његовог досљедног залагања за уставни поредак, суверенитет Републике Српске и поштовање Дејтонског споразума – вриједности које дијеле српски народ и домаћини овог престижног форума.
Покушаји бошњачких активиста да изврше притисак на универзитет и откажу догађај завршили су се потпуним неуспјехом.
Овакви протести само додатно откривају свијест о политичком неуспјеху политике која већ три деценије покушава да негира постојање Републике Српске. Умјесто да се баве сопственим проблемима и одговорношћу према свом народу, одређени бошњачки представници настављају са деструктивном кампањом мржње према Републици Српској.
Република Српска је трајна, уставна и неуништива реалност, утемељена Дејтонским споразумом. Сарајево са њом може имати само оне односе који су прецизно дефинисани Дејтонским споразумом и Уставом БиХ.
За бошњачку политичку елиту ово је још једно болно подсјећање да мржња и покушаји да се спријече међународна признања Републике Српске не доносе ништа осим новог циклуса мржње и разочарања. Вријеме истине је стигло: за свој положај и будућност одговарају сами себи и мржња према Републици Српској им ту не може помоћи.
Милорад Додик је још једном показао да Република Српска иде својим путем – путем суверенитета, достојанства и сарадње са свима без освртања на сарајевске фрустрације које је у томе желе успорити.
