Постоји ли опасност од тероризма у БиХ?

Дјеловање организације Муслиманска браћа је забранио Египат, САД, Јапан, већина Арапских земаља, земље Европске уније, али не и БиХ. Овдје ово питање остаје на маргини - без јасних ставова институција и без шире јавне расправе. Показује то и јучерашња сједница Предсједништва БиХ.
Жељко Комшић и Денис Бећировић су били против приједлога Жељке Цвијановић да се “Муслиманско братство” и Иранска револуционарна гарда прогласе терористичким организацијама.
"У овој иницијативи је било више потреба да ми симболизујемо као предсједништво да смо спремни да и ми препоручимо институцијама, позабавите се, проучите, процијените, ви сте надлежни, дефинишите нешто путем своје комисије у оквиру министарства безбједности", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
БиХ је земља високог ризика када је ријеч о опасности од тероризма, јер се у њу враћа више од 100 људи који су били у Исламској држави, оцјена је министра унутрашњих послова Републике Српске.
"Што вам само по себи говори да ћемо се сусрести са оним људима који имају борбено искуство, одређене тактичке вјештине и који могу сигурно бити искориштени у будућности за нешто слично. Надамо се да до тога неће доћи, заједно радимо, сарађујемо са свим полицијским агенцијама у БиХ", рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
Политички носилац цијелог програма глобалног тероризма увијек је била организација Муслиманска браћа. У БиХ је она присутна од свог оснивања, 1928. године у Египту, каже Џевад Галијашевић. Када је ријеч о БиХ, те структуре дјелују још од времена Хусеина Ђозе, главног имама "Ханџар дивизије" током Другог свјетског рата.
"Ако погледамо Ал Каиду, Исламску државу, Ал нусру и велику коалицију, све дјеулују у БиХ, дјелују и кроз Нусрета Имамовића кроз Ал нусру и ХТФ и кроз Саудијску мрежу као војну формацију", рекао је Џевад Галијашевић, стручњак за борбу против тероризма.
"Муслиманска браћа је једна од организација која представља подлогу за џихад, односно исламски тероризам у идеолошком смислу", рекао је Саша Мићин, професор Факултета безбједносних наука у Бањалуци.
Озбиљна забринутост влада и када су у питању ер софт клубови који су највише активни у ФБиХ. Према незваничним информацијама у ФБиХ постоји више од 40 "ер софт" клубова у којима се спроводе војне обуке.
Познати су "Ратна зона" на Игману, гдје се често окупљају и бивши борци такозване Армије БиХ. Група "Аскери" у којој вехабије уче дјецу војним вјештинама. Није ново питање да ли су ер софт клубови у Федерацији БиХ параван за регрутацију радикалних екстремиста и стварање паравојних формација.
