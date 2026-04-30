Постоји ли опасност од тероризма у БиХ?

АТВ
30.04.2026 19:23

Застава Босне и Херцеговине
Фото: АТV

Дјеловање организације Муслиманска браћа је забранио Египат, САД, Јапан, већина Арапских земаља, земље Европске уније, али не и БиХ. Овдје ово питање остаје на маргини - без јасних ставова институција и без шире јавне расправе. Показује то и јучерашња сједница Предсједништва БиХ.

Жељко Комшић и Денис Бећировић су били против приједлога Жељке Цвијановић да се “Муслиманско братство” и Иранска револуционарна гарда прогласе терористичким организацијама.

"У овој иницијативи је било више потреба да ми симболизујемо као предсједништво да смо спремни да и ми препоручимо институцијама, позабавите се, проучите, процијените, ви сте надлежни, дефинишите нешто путем своје комисије у оквиру министарства безбједности", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

БиХ је земља високог ризика када је ријеч о опасности од тероризма, јер се у њу враћа више од 100 људи који су били у Исламској држави, оцјена је министра унутрашњих послова Републике Српске.

"Што вам само по себи говори да ћемо се сусрести са оним људима који имају борбено искуство, одређене тактичке вјештине и који могу сигурно бити искориштени у будућности за нешто слично. Надамо се да до тога неће доћи, заједно радимо, сарађујемо са свим полицијским агенцијама у БиХ", рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.

Политички носилац цијелог програма глобалног тероризма увијек је била организација Муслиманска браћа. У БиХ је она присутна од свог оснивања, 1928. године у Египту, каже Џевад Галијашевић. Када је ријеч о БиХ, те структуре дјелују још од времена Хусеина Ђозе, главног имама "Ханџар дивизије" током Другог свјетског рата.

"Ако погледамо Ал Каиду, Исламску државу, Ал нусру и велику коалицију, све дјеулују у БиХ, дјелују и кроз Нусрета Имамовића кроз Ал нусру и ХТФ и кроз Саудијску мрежу као војну формацију", рекао је Џевад Галијашевић, стручњак за борбу против тероризма.

"Муслиманска браћа је једна од организација која представља подлогу за џихад, односно исламски тероризам у идеолошком смислу", рекао је Саша Мићин, професор Факултета безбједносних наука у Бањалуци.

Озбиљна забринутост влада и када су у питању ер софт клубови који су највише активни у ФБиХ. Према незваничним информацијама у ФБиХ постоји више од 40 "ер софт" клубова у којима се спроводе војне обуке.

Познати су "Ратна зона" на Игману, гдје се често окупљају и бивши борци такозване Армије БиХ. Група "Аскери" у којој вехабије уче дјецу војним вјештинама. Није ново питање да ли су ер софт клубови у Федерацији БиХ параван за регрутацију радикалних екстремиста и стварање паравојних формација.

Више из рубрике

Измјене изборног закона БиХ на чекању?

БиХ

Измјене изборног закона БиХ на чекању?

1 ч

0
Гласачки листић

БиХ

Одбијене жалбе - ЦИК може потписати уговор са Смартматиком

2 ч

0
Вулић: Како Уставни суд прихвата и примјењује акте који нису усвојени у Парламенту?

БиХ

Вулић: Како Уставни суд прихвата и примјењује акте који нису усвојени у Парламенту?

6 ч

0
"Опозиција глуми забринутост када је све готово; Питајте Шмита и Хасановића, ако смијете"

БиХ

"Опозиција глуми забринутост када је све готово; Питајте Шмита и Хасановића, ако смијете"

7 ч

0

  • Најновије

20

57

Цвијановић: Обрачуни са Милорадом Додиком трају од када је закорачио у политичку арену

20

49

Амиџић поручио опозицији: Питајте Шмита, ако смијете

20

44

Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

20

37

Отац се одрекао мале Наталије, мама се бори за парче хљеба, а она има само једну жељу

20

29

ФК Борац објавио комплетан финансијски извјештај

