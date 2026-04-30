Вулић: Како Уставни суд прихвата и примјењује акте који нису усвојени у Парламенту?

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић упутила је посланичко питање крњем Уставном суду БиХ које се односи на прихватање и примјену аката који нису усвојени у Парламентарној скупштини БиХ као што је био случај са измјенама Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит.
Вулићева је у посланичком питању, које је данас предала Парламентарној скупштини, доставила и акт Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ из којег произилази да измјене Кривичног закона БиХ, на основу којих је вођен поступак против тадашњег предсједника Републике Српске Милорада Додика, нису ни разматране, ни усвојене, ни у Представничком дому, ни у Дому народа.
"Како Суд оправдава примјену таквих аката у односу на принцип законитости и Уставом загарантована права грађана да бирају и буду бирани? Како појашњавате поступање по одлукама којима се проглашава закон лица које се представља као `високи представник`, и да ли је то у складу са члановима И/2 и ИВ/3 ц) и х) Устава?", упитала је Вулићева.
