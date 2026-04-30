СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

АТВ
30.04.2026 12:26

Фото: Unsplash

Агенција за истраге и заштиту БиХ (СИПА) упозорила је грађане БиХ на кружење лажних СМС порука у којима се грађани наводно обавјештавају о неплаћеним саобраћајним казнама, а заправо се ради о превари.

Како наводи СИПА поруке се шаљу са међународних бројева са позивним бројем +63 (Филипини), уз упућивање на лажне интернет странице које имитирају изглед и назив Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (IDDEEA).

”Ријеч је о покушају дигиталне преваре (phishing/smishing) усмјерене на прикупљање личних и финансијских података грађана”, наводе у СИПА-

Препоруке за грађане

Грађанима препоручују да отварају линкове из таквих СМС порука, нити из других непровјерених извора.

- Не уносите личне податке, регистарске ознаке возила, податке о банковним картицама, корисничка имена и лозинке на непровјереним интернет страницама;

MUP RS

Друштво

МУП Српске издао важно упозорење: Ако добијете ову поруку - одмах је обришите

- Имајте у виду да се у овим порукама злоупотребљавају називи и визуелни идентитет институција Босне и Херцеговине. IDDEEA БиХ нема надлежност у изрицању нити наплати саобраћајних казни;

- Званичне провјере вршите искључиво путем званичних интернет страница и службених канала надлежних институција (једина званична адреса IDDEEA БиХ је www.iddeea.gov.ba.

- Пријавите сваку такву поруку надлежној полицијској агенцији.

Ако сте већ отворили линк или унијели податке

Уколико сте већ отворили линк или унијели податке, препоручује се да одмах:

- контактирате своју банку и по потреби блокирате платне картице;

Дјевојчица, телефон

Друштво

Опрез! Лажне СМС поруке о дуговима и казнама круже телефонима грађана

- промијените приступне лозинке за интернет банкарство и друге сервисе на којима сте можда користили исте податке;

- случај пријавите надлежној полицијској агенцији.

СИПА позива грађане да, у случају пријема сумњивих порука, не реагују према упутама из поруке, већ да се обрате надлежним институцијама путем званичних канала.

Више из рубрике

АТВ сазнаје: Одбијена жалба "Планет софта", рјешења достављена фирмама

БиХ

АТВ сазнаје: Одбијена жалба "Планет софта", рјешења достављена фирмама

47 мин

0
mobilni telefon, muškarac sa telefonom, korištenje telefona

БиХ

Упозорење! Поново круже лажне СМС поруке

1 ч

0
Њемачки посланик "закукао": Трампова администрација другачије промишља о БиХ од Брисела и Берлина

БиХ

Њемачки посланик "закукао": Трампова администрација другачије промишља о БиХ од Брисела и Берлина

14 ч

1
ПД ПС БиХ: Није именован члан ЦИК-а из реда осталих

БиХ

ПД ПС БиХ: Није именован члан ЦИК-а из реда осталих

15 ч

0

  • Најновије

12

40

Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

12

38

Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

12

33

Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

12

30

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

12

26

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

