СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

Агенција за истраге и заштиту БиХ (СИПА) упозорила је грађане БиХ на кружење лажних СМС порука у којима се грађани наводно обавјештавају о неплаћеним саобраћајним казнама, а заправо се ради о превари.
Како наводи СИПА поруке се шаљу са међународних бројева са позивним бројем +63 (Филипини), уз упућивање на лажне интернет странице које имитирају изглед и назив Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (IDDEEA).
”Ријеч је о покушају дигиталне преваре (phishing/smishing) усмјерене на прикупљање личних и финансијских података грађана”, наводе у СИПА-
Грађанима препоручују да отварају линкове из таквих СМС порука, нити из других непровјерених извора.
- Не уносите личне податке, регистарске ознаке возила, податке о банковним картицама, корисничка имена и лозинке на непровјереним интернет страницама;
- Имајте у виду да се у овим порукама злоупотребљавају називи и визуелни идентитет институција Босне и Херцеговине. IDDEEA БиХ нема надлежност у изрицању нити наплати саобраћајних казни;
- Званичне провјере вршите искључиво путем званичних интернет страница и службених канала надлежних институција (једина званична адреса IDDEEA БиХ је www.iddeea.gov.ba.
- Пријавите сваку такву поруку надлежној полицијској агенцији.
Уколико сте већ отворили линк или унијели податке, препоручује се да одмах:
- контактирате своју банку и по потреби блокирате платне картице;
- промијените приступне лозинке за интернет банкарство и друге сервисе на којима сте можда користили исте податке;
- случај пријавите надлежној полицијској агенцији.
СИПА позива грађане да, у случају пријема сумњивих порука, не реагују према упутама из поруке, већ да се обрате надлежним институцијама путем званичних канала.
