Опрез! Лажне СМС поруке о дуговима и казнама круже телефонима грађана

Аутор:

АТВ
25.04.2026 15:13

Фото: Unsplash

IDDEEA БиХ упозорава на лажне СМС поруке и интернет странице које злоупотребљавају њен идентитет с циљем обмане грађана и крађе личних или финансијских података.

У саопштењу се истиче да се грађанима шаљу поруке у којима се лажно наводи постојање саобраћајних казни, хитних рокова за плаћање, правних посљедица и наводних регистара дужника, уз достављање сумњивих интернет линкова који немају никакве везе са званичним системима институција БиХ.

"Позивамо грађане да не отварају сумњиве линкове, не уносе личне податке, податке о банковним картицама, корисничка имена, лозинке нити регистарске ознаке возила на непровјереним страницама", саопштено је из IDDEEA БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

