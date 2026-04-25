Дјечаку Виктору који је хеклањем одушевио Србију учињена велика неправда

Аутор:

АТВ
25.04.2026 12:04

Виктор Митић на инстаграму
Фото: Instagram / panda.42987711

Виктору Митићу (11) из Јагодине који је освојио Србију када се одлучио за несвакидашњи тренд да на свом Инстаграм профилу објављује видее како хекла, учињена је велика неправда.

Наиме, сада му је хакован исти тај профил.

Како пише на друштвеној мрежи "Тредс" Викторов отац, поред свих лоших ствари које су до сада урадили његовом сину, сада су му хаковали профил.

"Ово је срамота велика, поред свих лоших ствари сто су до сада урадили мом Виктору сада су му хаковали профил!!!", написао је Викторов отац.

Недавно је маленог хеклача из Јагодине напао и свештеник Стефан Рајчић, а тада је цијела Србија стала у дјечакову одбрану.

Поменути свештеник сматра да плетење није никаква врлина и да тај занат не треба да буде у рукама једног мушкарца јер тиме, како је рекао, скрнави српску традицију.

За портал "Телеграф.рс" огласио се и отац дјечака Виктора који је признао да су ријечи погодиле малог хеклача, толико да је чак размишљао и да угаси профил.

Подсјетимо, Виктор је дјечак који свакодневно објављује на свом Инстаграм профилу видее у којима хекла онолико петљи колико има пратилаца.

Његова популарност муњевито је порасла, а он је својим шармом прикупио рекордан број пратилаца јер је одлучио да исхекла најдужи чилим на свијету. Један пратилац = једна петљица, како је Виктор објаснио.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

