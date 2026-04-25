Огромне колоне на улазу у БиХ: Гужве на два прелаза

Аутор:АТВ
Коментари:0
На граничним прелазима Доња Градина и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ, док на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштио је Ауто-мото савез (АМС) Републике Српске.
Из АМС-а напомињу да се на граници са ЕУ у потпуности имплементира систем улаз/излаз за грађане трећих земаља, због чега се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, док је гранични прелаз Каракај отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
