Logo
Large banner

Огромне колоне на улазу у БиХ: Гужве на два прелаза

Аутор:

АТВ
25.04.2026 08:42

Коментари:

0
ГП Доња Градина
Фото: АМС Републике Српске

На граничним прелазима Доња Градина и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ, док на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштио је Ауто-мото савез (АМС) Републике Српске.

Из АМС-а напомињу да се на граници са ЕУ у потпуности имплементира систем улаз/излаз за грађане трећих земаља, због чега се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, док је гранични прелаз Каракај отворен за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гужве на граници

Гранични прелаз

АМС РС

Стање на граничним прелазима

Стање на границама

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амила Гаџун, мајка преминуле дјевојчице Џене

Друштво

Потресне ријечи мајке Џене Гаџун: Престаните убијати дјецу

3 ч

0
Стравичан судар камиона и аутобуса: Једно мртво, 20 повријеђених

Свијет

Стравичан судар камиона и аутобуса: Једно мртво, 20 повријеђених

3 ч

0
Идеално за излет: Какво нас вријеме очекује данас

Друштво

Идеално за излет: Какво нас вријеме очекује данас

4 ч

2
Руковање

Свијет

Хоће ли се коначно десити ''састанак вијека''

4 ч

0

Више из рубрике

Амила Гаџун, мајка преминуле дјевојчице Џене

Друштво

Потресне ријечи мајке Џене Гаџун: Престаните убијати дјецу

3 ч

0
Идеално за излет: Какво нас вријеме очекује данас

Друштво

Идеално за излет: Какво нас вријеме очекује данас

4 ч

2
Сарајево

Друштво

И то је могуће: БиХ проглашена најпопуларнијом у Европи

13 ч

0
Сутра је преподобни Василије: Урадите једну ствар за мир у кући и опрост гријехова

Друштво

Сутра је преподобни Василије: Урадите једну ствар за мир у кући и опрост гријехова

14 ч

0

  • Најновије

12

16

У погребном предузећу оскрнављено преко 200 тијела: Породице у урнама добијале цемент

12

05

Замјеник министра иностраних послова Русије упутио саучешће Додику

12

04

Дјечаку Виктору који је хеклањем одушевио Србију учињена велика неправда

11

56

Шта је заправо на новом интимном снимку Даре Бубамаре

11

52

Трик за блиставо чисте прозоре: Потребан вам је само омекшивач

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner