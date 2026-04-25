Идеално за излет: Какво нас вријеме очекује данас

25.04.2026 08:17

У Републици Српској јутрос је претежно је сунчано и прохладно. На југоистоку око ријека и по котлинама понегдје има магле. Вјетар је слаб северни, у многим местима је тихо без ветра.

Послије свјежег јутра, током дана прогнозира се претежно сунчано и топло вријеме уз малу до умјерену облачност.

Вјетар слаб сјеверних смјерова или промјењив.

Максимална температура ваздуха од 21 до 27, у вишим предјелима од 15 степени.

У Бањалуци се очекује претежно сунчано и топло уз малу пролазну облачност.

Вјетар слаб сјеверних смјерова.

Максимална температура ваздуха до 26 степени Целзијуса.

