Сутра је преподобни Василије: Урадите једну ствар за мир у кући и опрост гријехова

24.04.2026 21:55

Сутра је преподобни Василије: Урадите једну ствар за мир у кући и опрост гријехова
Српска православна црква и њени вјерници у суботу, 25. априла, одају почаст Преподобном Василију Исповједнику.

Овај велики светитељ се још као сасвим млад замонашио, а његов живот био је испуњен страдањем за вјеру и православље.

„Василије блажени живио је у вријеме цара Лава Исавријана иконоборца. Још као млад постаде монах и ученик преподобног Прокопија Декаполита, и добро се подвизавајући он упражњаваше највише подвиге. А затим јуначки устаде против иконобораца у заштиту поштовања светих икона.

Због тога би ухваћен и много мучен. Али он не узмакну, него проповједаше истину православља до смрти. Саподвижник му у томе бијеше божанствени Прокопије Декаполит.

Иконоборци стругаше Светом Василију цијело тијело и врат, па га бацише у тамницу. А када умре Лав Исаврјанин, светитељ би ослобођен тамнице и опет продужи пређашњи подвижнички живот.

И многе гријешнике побуди на покајање својом проповјеђу и својим примјером, а многе зловјерне поврати православној вјери. Пошто тако проведе живот, блажени Василије радујући се и благодарећи отиде ка Господу, кога измлада бијеше заволио”, наводи се на сајту СПЦ-а.

Свим православним вјерницима се савјетује да слободно вријеме посвете посјети цркви како би се помолили за себе и своје ближње. Према народним вјеровањима, на сутрашњи празник требало би избјегавати свађе и лоше мисли, те кроз истинско покајање затражити опрост за учињене гријехе, преноси Курир.

