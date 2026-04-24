Изложба о Јасеновцу први пут у згради Европског парламента

Аутор:

АТВ
24.04.2026 21:51

Градина
Фото: АТВ

У згради Парламента Европске уније (ЕУ) први пут ће бити постављена изложба о геноциду у Јасеновцу, потврдио је предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић.

"У згради парламента ЕУ у Стразбуру пред засједања 28.04. Први пут се отвара изложба 'Јасеновац сјећање и опомена' коју су спремили архиви Републике Српске и Војводине", потврдио је предсједник Народне скупштине Републике Српске.

Како је навео, организатор је посланик Националног окупљања Александар Николић и Федерација младих Срба ЕУ.

"Саучествује и Народне скупштине Републике Српске", закључио је Стевандић.

