Изложба о Јасеновцу први пут у згради Европског парламента

У згради Парламента Европске уније (ЕУ) први пут ће бити постављена изложба о геноциду у Јасеновцу, потврдио је предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић.
"У згради парламента ЕУ у Стразбуру пред засједања 28.04. Први пут се отвара изложба 'Јасеновац сјећање и опомена' коју су спремили архиви Републике Српске и Војводине", потврдио је предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Како је навео, организатор је посланик Националног окупљања Александар Николић и Федерација младих Срба ЕУ.
"Саучествује и Народне скупштине Републике Српске", закључио је Стевандић.
У згради парламента ЕУ у Стразбуру пред засједања 28.04. Први пут се отвара изложба"Јасеновац сећање и опомена"коју су спремили архиви Републике Српске и Војводине.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) April 24, 2026
