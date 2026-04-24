Црни епилог несреће: Извучен аутомобил из Дунава, возачу није било спаса

24.04.2026 21:05

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање једна особа страдала је када је црвени аутомобил данас, нешто после 17 часова излетио са пута и упао у Дунав у Доњој Аустрији.

Несрећа се догодила у Кремсу, под још неразјашњеним околностима.

Полицију су позвали очевици који су видјели како возило тоне.

Младић стар 19 година, који је са другом пролазио туда, брзо је скочио у ријеку, покушавајући да спасе путнике.

На лице мјеста су брзо стигли бројни спасиоци, припадници Хитне помоћи и ватрогасци, а након више од сат времена потраге стигла је тужна вијест. Аутомобил је пронађен у води, а у возилу и најмање једна старија особа.

Очевици наводе да је аутомобил само "излетио" са пута недалеко од кружног тока. Млади Себастијан који је улетео у ледени Дунав покушавајући да спасе путнике и даље је у шоку.

"Аутомобил је одмах почео да тоне... Покушавао сам да отворим врата. Видео сам човјека седе косе за воланом", испричао је видно узнемирени младић којег су љекари Хитне смиривали на лицу мјеста након што је извучен из воде.

Масовна потрага на дубини од шест метара

Према наводима локалних медија, на лице мјеста је стигло више од 60 спасилаца који су кренули да претражују ријеку, која је на овом делу дубока и до шест метара. Место несреће надлетали су и дронови, покушавајући да лоцирају возило.

Око 19.30 стигле су црне вијести - пронађени су аутомобил и у њему возач. Вјерује се да је у питању мушкарац (87), локалац из Кремса. За несрећног човјека није било спаса, преноси Информер.

