Колико сада кошта столица на свадбама

24.04.2026 20:45

Цијене свадбених столица у салонима широм Херцеговине биљеже раст у односу на претходну годину, а тренутно се најчешће крећу од око 65 КМ па навише.

То потврђује предсједник Удружења власника свадбених салона Западнохерцеговачког кантона и Туристичког кластера Херцеговина, Стјепан Приморац, истичући да је ријеч о тренду који захвата већину објеката, док су луксузнији салони забиљежили и већа поскупљења, пише "Херцеговина.инфо".

Према његовим ријечима, просјечно повећање цијена износи око пет марака, с тим да су поједини скупљи салони подигли цијене и изнад тог износа.

"Доња граница каква је раније постојала више практично не постоји, па се цијене сада формирају у вишем распону него раније", навео је он.

Приморац наводи како је данас тешко пронаћи понуду испод 65 КМ, док се цијене у престижнијим салонима крећу и између 80 и 85 КМ по столици. Такав раст, каже, резултат је општег повећања трошкова пословања.

"Поред цијена, отворено је и питање примјене забране пушења у затвореним просторима. Иако неки власници поштују ову мјеру, дио салона и даље допушта пушење како не би изгубио госте, што указује на неуједначену праксу у сектору", каже он.

Говорећи о реакцијама младенаца, Приморац истиче да су они свјесни раста цијена, али да укупни трошкови организације свадбе све више оптерећују њихов буџет.

"Није проблем само у цијени столице, већ и у другим издацима попут музике, снимања и додатних услуга, због чега организација свадбе постаје значајан финансијски изазов", наводи он.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

