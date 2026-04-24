Грађанима Српске јефтиније гориво на још четири пумпе

Аутор:Стеван Лулић
Још четири бензинске пумпе прикључиле су се мјери Владе Републике Српске за поврат 10 фенинга од акциза, чиме се грађанима за овај износ снижава цијена горива.
Како је саопштено из Министарства трговине и туризма ријеч је о пумпама "Петрол БХ оил компани" д.о.о. Сарајево, "Биотрејд" д.о.о. Лакташи, "Стевић Семберија" д.о.о. Бијељина и "Крстић – Ж" д.о.о. Бијељина.
Тако је број бензинских пумпи на којима грађани могу сипати јефтиније гориво повећан на 47.
У акцију је укључено укупно 295 продајних мјеста широм Републике Српске.
"Позив привредним субјектима за учешће у овој мјери остаје отворен током цијелог периода важења Одлуке, односно до 16. маја 2026. године, а листе укључених привредних субјеката биће редовно ажуриране по прикључивању нових учесника", поручили су из Министарства трговине и туризма Српске.
Подсјећамо, Влада Републике Српске донијела је на 4. сједници, одржаној 1. априла 2026. године, Одлуку о директној подршци којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Републици Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпама у Републици Српској.
Купцима ће се умањење обрачунати директно на лицу мјеста.
Уз наведене услове, корисници треба да имају моторно возило регистровано у БиХ.
Физичко лице да би добило умањење плаћања неопходно је да добровољно да на увид идентификациони документ - личну карту.
Правна лица и самостални предузетници да би добили умањење плаћања на увид дају копије рјешења о регистрацији правног лица или рјешења о регистрацији предузетника.
Оно што је важно нагласити јесте то да је, како је то била и намјера Владе, овом мјером покривена свака регија у Републици Српској и да грађани и привредници имају могућност да користе ово умањење.
Такође, овом мјером је обухваћено и регресирано гориво, чиме се утиче и на умањење оптерећења пољопривредника у вријеме сјетве.
Ова мјера Владе Републике Српске реализује се на бензинским пумпама које посједују рјешење Министарства трговине и туризма за обављање дјелатности трговине на мало нафтним дериватима и које са Министарством закључе уговор о пословно-техничкој сарадњи.
Трговцима ће средства која по овом основу не наплате од корисника бити надокнађена из средстава Фонда солидарности Републике Српске, након достављања захтјева Министарству трговине и туризма, у складу са наведеном одлуком и закљученим уговором.
