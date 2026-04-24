Грађанима Српске јефтиније гориво на још четири пумпе

Стеван Лулић
24.04.2026 15:38

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Још четири бензинске пумпе прикључиле су се мјери Владе Републике Српске за поврат 10 фенинга од акциза, чиме се грађанима за овај износ снижава цијена горива.

Како је саопштено из Министарства трговине и туризма ријеч је о пумпама "Петрол БХ оил компани" д.о.о. Сарајево, "Биотрејд" д.о.о. Лакташи, "Стевић Семберија" д.о.о. Бијељина и "Крстић – Ж" д.о.о. Бијељина.

саобраћајна несрећа 9. јануар

Хроника

Аутопутем возио пијан у контра смјеру: Биланџија оптужен за погибију Прњаворчанина

Тако је број бензинских пумпи на којима грађани могу сипати јефтиније гориво повећан на 47.

У акцију је укључено укупно 295 продајних мјеста широм Републике Српске.

Комплетну листу пумпи можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

Цијена се умањује на лицу мјеста

"Позив привредним субјектима за учешће у овој мјери остаје отворен током цијелог периода важења Одлуке, односно до 16. маја 2026. године, а листе укључених привредних субјеката биће редовно ажуриране по прикључивању нових учесника", поручили су из Министарства трговине и туризма Српске.

Алмира Османовић Тунстром

Наука и технологија

Рођена Бањалучанка објаснила како је измишљеном болешћу раскринкала АИ

Подсјећамо, Влада Републике Српске донијела је на 4. сједници, одржаној 1. априла 2026. године, Одлуку о директној подршци којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Републици Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпама у Републици Српској.

Купцима ће се умањење обрачунати директно на лицу мјеста.

Ко има право на умањење?

Корисници који остварују умањење обавезе плаћања у износу од 0.10 КМ по литру за купљене нафтне деривате су:

  • физичка лица (грађани) који имају пребивалиште на територији Републике Српске,
  • правна лица које имају сједиште или пословну јединицу у Републици Српској,
  • самостални предузетницу који имају сједиште или издвојену јединицу у Републици Српској.

Уз наведене услове, корисници треба да имају моторно возило регистровано у БиХ.

Физичко лице да би добило умањење плаћања неопходно је да добровољно да на увид идентификациони документ - личну карту.

Правна лица и самостални предузетници да би добили умањење плаћања на увид дају копије рјешења о регистрацији правног лица или рјешења о регистрацији предузетника.

Пензионер

Регион

Измјене ступиле на снагу: Ова земља је подигла старосну границу за пензију

Оно што је важно нагласити јесте то да је, како је то била и намјера Владе, овом мјером покривена свака регија у Републици Српској и да грађани и привредници имају могућност да користе ово умањење.

Такође, овом мјером је обухваћено и регресирано гориво, чиме се утиче и на умањење оптерећења пољопривредника у вријеме сјетве.

Ова мјера Владе Републике Српске реализује се на бензинским пумпама које посједују рјешење Министарства трговине и туризма за обављање дјелатности трговине на мало нафтним дериватима и које са Министарством закључе уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Трговцима ће средства која по овом основу не наплате од корисника бити надокнађена из средстава Фонда солидарности Републике Српске, након достављања захтјева Министарству трговине и туризма, у складу са наведеном одлуком и закљученим уговором.

Више из рубрике

Одржан трећи Дијалог: Напредак у области управљања јавним финансијама

Економија

Одржан трећи Дијалог: Напредак у области управљања јавним финансијама

3 ч

0
Петровић: Већа цијена енергије грађанима није фактурисана

Економија

Петровић: Већа цијена енергије грађанима није фактурисана

4 ч

2
Перишић: Премашен првобитни план, произведено 400 гигават часова струје

Економија

Перишић: Премашен првобитни план, произведено 400 гигават часова струје

20 ч

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Нове пумпе на листи за јефтиније гориво у Српској

1 д

0

  • Најновије

17

55

Метеоролошки шок: Након врелог викенда враћа се снијег

17

37

Дјечак повријеђен у експлозији: Познато у каквом је стању

17

33

Петровић: Затражено повећање цијене произведене електричне енергије

17

32

Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака

17

22

Преминуо мушкарац повријеђен у несрећи у фебруару

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

