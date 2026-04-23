Nove pumpe na listi za jeftinije gorivo u Srpskoj

Na listu za povrat građanima 10 feninga od akciza na gorivo priključile su se još dvije benzinske pumpe u Republici Srpskoj, ime je taj broj porastao na 43.

Riječ je o pumpama "Revea“ d.o.o. Banja Luka i "Vemi“ d.o.o. Banja Luka, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma.

Na ažuriranoj listi Ministarstva, u skladu sa sklopljenim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji u realizaciji Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnim derivatima, sada se nalazi ukupno 279 prodajnih mjesta širom Republike Srpske.

"Poziv privrednim subjektima za učešće u ovoj mjeri ostaje otvoren tokom cijelog perioda važenja Odluke, odnosno do 16. maja 2026. godine, a liste uključenih privrednih subjekata biće redovno ažurirane po priključivanju novih učesnika", poručeno je iz Ministarstva trgovine i turizma.

Listu privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri možete pogledati na OVOM LINKU.

Umanjenje cijene na licu mjesta

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske donijela je na 4. sjednici, održanoj 1. aprila 2026. godine, Odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj.

Kupcima će se umanjenje obračunati direktno na licu mjesta.

Ko ima pravo na umanjenje

Korisnici koji ostvaruju umanjenje obaveze plaćanja u iznosu od 0.10 KM po litru za kupljene naftne derivate su:

fizička lica (građani) koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske,

pravna lica koje imaju sjedište ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj,

samostalni preduzetnicu koji imaju sjedište ili izdvojenu jedinicu u Republici Srpskoj.

Uz navedene uslove, korisnici treba da imaju motorno vozilo registrovano u BiH.

Fizičko lice da bi dobilo umanjenje plaćanja neophodno je da dobrovoljno da na uvid identifikacioni dokument - ličnu kartu.

Pravna lica i samostalni preduzetnici da bi dobili umanjenje plaćanja na uvid daju kopije rješenja o registraciji pravnog lica ili rješenja o registraciji preduzetnika.

Ono što je važno naglasiti jeste to da je, kako je to bila i namjera Vlade, ovom mjerom pokrivena svaka regija u Republici Srpskoj i da građani i privrednici imaju mogućnost da koriste ovo umanjenje.

Takođe, ovom mjerom je obuhvaćeno i regresirano gorivo, čime se utiče i na umanjenje opterećenja poljoprivrednika u vrijeme sjetve.

Ova mjera Vlade Republike Srpske realizuje se na benzinskim pumpama koje posjeduju rješenje Ministarstva trgovine i turizma za obavljanje djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima i koje sa Ministarstvom zaključe ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Trgovcima će sredstva koja po ovom osnovu ne naplate od korisnika biti nadoknađena iz sredstava Fonda solidarnosti Republike Srpske, nakon dostavljanja zahtjeva Ministarstvu trgovine i turizma, u skladu sa navedenom odlukom i zaključenim ugovorom.