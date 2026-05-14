Tramp i Điping saglasni: Ormuski moreuz mora biti otvoren

14.05.2026 11:51

Кинески предсjедник Си Ђинпинг, лево, рукује се са предсjедником САД Доналдом Трампом у Великој кући народа у Пекингу, четвртак, 14. маја 2026.
Američki predsjednik Donald Tramp i kineski lider Si Đinping saglasili su se da Ormuski moreuz mora biti otvoren za slobodan protok energenata, saopšteno je iz Bijele kuće.

U saopštenju se navodi da su Tramp i Si razgovarali o napretku u okončanju protoka hemikalija koje služe kao prekursori za proizvodnju fentanila u SAD, kao i o povećanju kineske kupovine američkih poljoprivrednih proizvoda.

Tajvan nije pomenut u rezimeu sastanka Bijele kuće, koji je opisan kao "dobar".

Neimenovani zvaničnik Bijele kuće rekao je novinarima da su SAD i Kina postigle dogovor da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, prenosi "En-Bi-Si njuz".

Svijet

Zmija otrovnica "zatvorila" škole u Francuskoj: Građanima izdato upozorenje

Isti izvor navodi da se Kina usprotivila "militarizaciji moreuza i svakom pokušaju naplate putarine za njegovo korišćenje" kao i da je Peking zainteresovan za kupovinu veće količine nafte od SAD kako bi ublažila svoju "zavisnost od moreuza u budućnosti".

Tramp i Si razgovarali su i o potencijalnom jačanju ekonomskih i trgovinskih odnosa SAD i Kine, uključujući podsticanje poslovanja i ulaganja.

Zmija otrovnica "zatvorila" škole u Francuskoj: Građanima izdato upozorenje

Putnici na kruzeru i dalje pod nadzorom: Otkriveno šta stoji iza opasne zaraze

Snažan zemljotres pogodio Kostariku

