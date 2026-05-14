Plate i naknade u institucijama BiH skinute sa dnevnog reda

U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, a sa ranije najavljenog dnevnog reda skinuti su prijedlozi zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom.
Odluka o skidanju ovih tačaka dnevnog reda donesena je na kolegijumu održanom prije sjednice.
Delegati bi po skraćenom postupku trebali da razmotre Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju, čiji je predlagač delegat Džemal Smajić, te zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Pred delegatima će se naći i set prijedloga evropskih zakona – o patentu, o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, o žigu, o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, o zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva, te o mjernim jedinicama u BiH.
Prijedlozi ovih zakona razmatraće se u drugom čitanju, a njihov predlagač je Savjet ministara.
Sjednici prisustvuje 14 delegata, po pet iz Kluba Srba i Kluba Bošnjaka, te četiri delegata iz Kluba Hrvata.
