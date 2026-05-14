Muškarac uhapšen zbog sumnje da je ubio suprugu nožem: Užas u Bitolju

Policija u Bitolju uhapsila je danas 33-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je nožem ubio dvije godine mlađu suprugu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.
Kako se navodi u saopštenju, A. R. (33) iz Bitolja je "osumnjičen je da je jutros oko 6.40 nožem napao svoju suprugu A. V. (31) iz Bitolja, sa kojom nije živio zajedno, a koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta".
Ljekar Hitne medicinske pomoći je konstatovao njenu smrt, a suprug je zadržan u policijskoj stanici i nakon potpunog dokumentovanja slučaja, u koordinaciji sa javnim tužiocem, protiv njega će biti podignuta odgovarajuća prijava.
