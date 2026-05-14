Ovo je djevojka koja je pretukla Filipinca u Zagrebu: Nedavno prijetila djevojci

14.05.2026 12:17

Матеа О. дјевојка која је напала Филипинца се слика у огледалу
Za dvadesetogodišnju Mateu O., koja je osumnjičena za premlaćivanje filipinskog turiste u centru Zagreba, tužilaštvo traži određivanje pritvora.

Smatraju da bi mogla ponoviti krivično djelo, s obzirom na to da je i turistu pretukla dok je već imala izrečene mjere opreza zbog ranijeg incidenta.

Avaz saznaje da se nedavno okomila na djevojku koju je zatekla sa svojim dečkom. U nasilnom ispadu koji je uslijedio prijetila je toj djevojci, a čak je posegnula i za nožem.

Nakon hapšenja zbog napada na Filipinca branila se šutnjom, odnosno nije objasnila zašto je pretukla Filipinca na ulici, saznaje Indeks.

Tužilaštvo tvrdi da se napad dogodio bez povoda, a Filipinac u incidentu nije zadobio teže povrede.

Nije se mogla sjetiti gdje radi

Matea O. nije bila uredno prijavljena u Zagrebu. Tokom ispitivanja izjavila je da radi u kafiću, ali se nije mogla sjetiti njegovog imena. Ranije se, prema javno dostupnim podacima, u rodnom Međimurju bavila fudbalom, dok je prije pet godina trenirala i MMA. Zbog toga je, kako se vidi na snimku, filipinskom turisti zadavala prilično precizne udarce te ga je lako oborila na tlo.

Ročište za odluku o pritvoru očekuje se iza podneva.

Snimak napada, koji se dogodio 2. maja, proširio se društvenim mrežama, nakon čega je policija pokrenula intenzivnu potragu za osumnjičenom.

