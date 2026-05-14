Nova prevara u komšiluku: Ne otvarajte ovakve poruke

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije poslalo je hitno upozorenje da trenutno kruže lažne poruke koje izgledaju kao obavještenja koja šalje portal e-Građani.
Naglašavaju da, iako poruke izgledaju autentično, takva obavještenja ne šalje portal e-Građani. Njihove poruke ne sadrže linkove koji vode na nepoznate stranice, niti traže lične podatke ili uplate. Takva vrsta prevare naziva se fišing, a u njima se prevaranti predstavljaju kao službene institucije kako bi pribavili finansijsku korist ili osjetljive podatke.
Ministarstvo ističe kako portal e-Građani služi kao sigurna tačka pristupa javnim uslugama. Građani sva svoja obavještenja dobijaju isključivo u korisnički sandučić na samoj stranici, a nikako preko SMS poruka ili neslužbenih e-adresa.
Građanima se preporučuje da takve poruke ignorišu, a ako misle da su žrtve prevare, potrebno je da se obrate Nacionalnom CERT-u ili najbližoj policijskoj stanici, prenosi Dnevnik.hr.
