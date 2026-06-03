Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od sjednice takozvanog Savjeta za sprovođenje mira (PIK), na kojoj bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH.

Dodik je rekao da su, suštinski, visoki predstavnik, njegovo postojanje i djelovanje negacija BiH.

“Ta funkcija je moguća samo u skladu sa dejtonskim ovlašćenjima. A pošto toga odavno nije bilo i nema, potrebno je ukinuti funkciju visokog predstavnika jer time nestaje i kancelarija OHR koja je, između ostalog, i dovela BiH u nemoguću situaciju. Smatram da BiH ne treba opstati ako ima visokog predstavnika”, istakao je Dodik za Srnu.

Prema njegovim riječima, niko ne može reći da Republika Srpska ranije nije pokušavala da napravi održiv model BiH.

“Ali, s kim smo to mogli da radimo, sa lažovima poput Kristijana Šmita i ostalima? Dakle, ne mogu oni nama sa aspekta međunarodne uprave da određuju kako ovdje da živimo. Ko su oni? Neka se bave svojim problemima i neka nam ne siju zablude i iluzije”, naglasio je Dodik.

PIK je samo farsa i uzurpator slobode, prava i Ustava BiH. Svojim radom je srušio ustavni poredak u BiH, kao i međunacionalno povjerenje. Tako da ne očekujem ništa posebno od njegove sjednice. https://t.co/pj9fx3EWpt — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 3, 2026

Dodik je ponovio da PIK nema nikakva ovlašćenja i nije mjesto gdje se odlučuje o bilo čemu.

“PIK je samo farsa i uzurpator slobode, prava i Ustava BiH. Svojim radom je srušio ustavni poredak u BiH, kao i međunacionalno povjerenje. Tako da ne očekujem ništa posebno od njegove sjednice”, rekao je Dodik.

On je naveo da je sastanak PIK-a u Sarajevu zapravo farsa u kojoj evropski organi žele da utiču na unutrašnje odnose u BiH, kojoj ne daju da suvereno prodiše i ima vlastiti kapacitet.

“Pokušavaju od svake sitnice da naprave ‘čudo’ i da kao ovdje nama urede neke odnose. I da napomenem, dosadašnji visoki predstavnici ovdje su najviše radili radi svog vlastitog i finansijskog, a ne interesa BiH i njenog normalnog funkcionisanja”, rekao je Dodik.

Dodik je istakao da političari iz PIK-a i drugi koji dolaze, ne mogu krojiti sudbinu BiH, te se prikazivati revnosnim pripadnicima podrške muslimanima u BiH.

“Stalno nam lažu i petljaju, iako su organi EU poput Venecijanske komisije davno rekli da je evropski put BiH nespojiv sa postojanjem visokog predstavnika. I oni to sve i stalno ignorišu. Dakle, neka poštuju odluke svojih organa. Evropski put BiH nespojiv je sa visokim predstavnikom. Neka to više ne ignorišu i neka nam ne pokušavaju nametnuti neku svoju priču”, rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je dobro što se od nove američke administracije, predvođene predsjednikom Donaldom Trampom, čuje da ona ne želi da nametanjima gradi tuđe države i nacije.

“To budi nadu da bismo u BiH zajednički i ravnopravno mogli da gradimo odnose. To treba pohvaliti, kao i ulogu Rusije koja je odavno rekla da treba ukinuti OHR. OHR je odavno postao nevažan kao kancelarija podrške visokom predstavniku. I naposljetku nema visokog predstavnika bez saglasnosti strana potpisnica Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, iako oni u PIK-u to ignorišu u skladu sa starim manirima zapadnih kolonijalnih upravnika”, poručio je Dodik.

On je precizirao da se na tom planu današnja EU i briselska administracija ponaša nerazumno i ignoriše realnosti u BiH.

“Ne donose odluke u skladu sa zdravim razumom, već nam nameću ideološke i druge postulate. I sada dođu i kažu – mi biramo novog visokog predstavnika. Kako vi birate, to nigdje ne piše. U Aneksu 10 Dejtonskog sporazuma piše da ga biraju strane potpisnice tog aneksa, a potvrđuje Savjet bezbjednosti UN-a. Kako ćete vi to izabrati, na šta će to ličiti? Koga mislite da ponovo prevarite, zašto mislite da ništa nismo naučili dok je lažni Kristijan Šmit ovdje boravio i kršio zakone optužujući nepravedno nas za takvo nešto”, upitao je Dodik.

Republika Srpska, kako je naveo, ima povjerenje u novu američku administraciju koja će “svojom zdravorazumskom politikom postaviti stvari u BiH onako kako treba, te da neće biti uspostavljen naivni model unitarizacije BiH, napušten svugdje u svijetu”.

Dodik je rekao da je međunarodna zajednica u BiH pokušala sve svesti na što niže nivoe ljudskog organizovanja, te su ignorisali istorijske i naučne procese, pokušavajući da nešto nametnu.

“Po njima niko ovdje ne može ništa drugo osim da unitarnom BiH upravljaju muslimani. Ne shvataju da danas muslimani sve više predstavljaju dominantne grupacije u Evropskoj uniji i zapadnom svijetu na šta ih je upozorio i američki predsjednik Tramp. Olako prihvatajući migracione tokove došli su do situacije da sada imaju više od 40 miliona muslimana na prostoru EU, što može biti ozbiljan demografski i bezbjednosni problem, jer se vidi da iz tih struktura najčešće dolaze teroristički napadi u Evropi”, rekao je Dodik.

Srpska neće odustati od političke borbe za svoja prava

Lider SNSD-a je rekao da je važno obezbijediti mir i naglasio da Republika Srpska nema namjeru da na bilo koji način problematizuje situaciju u BiH ili da je dovede do bilo kakvog sukoba.

“Namjeravamo da se politički borimo za svoja prava i od toga nećemo odustati. BiH nema šanse da preživi u globalnim nestabilnostima ukoliko se ne nađe unutrašnji konsenzus bez nametanja rješenja od međunarodnog faktora”, poručio je Dodik.

Dodik je istakao da u BiH takva rješenja neće proći, jer su i sami međunarodni zvaničnici koji nam ih nameću, na globalnom nivou takmaci za sfere uticaja.

“Ako prihvatimo stranu okupaciju, odnosno nametnuta rješenja, onda smo prihvatili da se ponašamo po diktatu tih kvazi centara. Evropske zemlje nisu relevantan faktor, pa čak ni EU koja je izgubila bitke na svim poljima – vojnom ili bilo kom drugom”, naglasio je Dodik.

On smatra da danas EU, koja je predviđena kao političko-ekonomska zajednica, postaje vojni savez i da treba i o tome razmišljati.

“Ako idemo ka tom putu moramo da razmišljamo o tome jer nije isključeno da mobilišu naše ljude za svoje sukobe i ratove. To su sve dileme koje moramo da imamo na umu”, istakao je Dodik.

Govoreći o geopolitičkoj situaciji u svijetu, u kojem još traju krize i čije se rješavanje najavljuje, Dodik je rekao da se više radi o tome da će biti onih koji će otvoriti nove probleme u Evropi i svijetu, nego da bi situacija mogla da se smiri na bilo koji način.

Kako je naglasio, ovdje živimo posljedice sukoba velikih, koji su svjesni činjenice da je propao unipolarni svijet, da se formira multipolarni i sada se postavljaju neki elementi.

“To dugo neće biti završeno i biće potrebna još decenija da se postave jasne konture multipolarnog svijeta. Već vidimo početne konture tog svijeta u kome postoji nekoliko centara globalne moći koji na različitim nivoima, političkom, kulturnom, bezbjednosnom, pa i vojnom pokušavaju etablirati i postaviti pozicije svojih zemalja na pravi način”, pojasnio je Dodik.

To je nešto, kako je naglasio, što vidimo u posljednje vrijeme na globalnom nivou.

Dodik je istakao da su problem u svijetu sirovine, nafta, energenti koji su pri kraju, a novi energenti nisu pronađeni.

“Imaćemo još dosta problema koji nas čekaju u pogledu otvaranja novih sukoba. Jedino relevantno pitanje na kojem treba da radimo jeste kako ćemo mi kroz sve to proći”, istakao je Dodik.

“Počastvovan sam učešćem na samitu u Sankt Peterburgu, važno prisustvo Amerike”

Dodik je izjavio je da je veoma počastvovan što je delegacija Republike Srpske dugo godina redovan gost Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu i istakao da je veoma važno što na ovogodišnjem skupu učestvuje veliki broj zemalja, uključujući SAD.

“To je redovno naše učešće na samitu, vezanom za ekonomiju, koji je pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina, gdje se razmatra napredak u privredi, nauci, u oblasti vještačke inteligencije”, rekao je Dodik Srni uoči puta u Sankt Peterburg.

Dodik je naglasio da je veoma veliko prisustvo brojnih zemalja, između ostalih i SAD, koje će učestvovati sa snažnom delegacijom, što govori o tome da je samit preživio teško vrijeme.

“Bez obzira na to što ga i dalje ignorišu neke evropske vlade na tim skupovima se često vide predstavnici velikih kompanija i banaka iz same EU, što govori da je Rusija nezaobilazna”, ukazao je Dodik.

On je naglasio da se poziv na samit u Sankt Peterburgu ne odbija.

“Mi smo veoma počastvovani što smo redovni gosti već 15, možda i više godina, ovoga foruma koji se organizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Putina”, rekao je Dodik.

Dodik je istakao da su njegovi sastanci sa predsjednikom Rusije kontinuitet dobre saradnje.

“Mi sa Rusijom imamo veoma izražene odnose i oni će se nastaviti”, istakao je Dodik.