Najljepše vijesti: Srpska bogatija za 24 bebe

Autor:ATV
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, po 12 djevojčica i dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu u Banjaluci rođeno je 12 beba, u Doboju četiri, Bijeljini i Foči po tri, a u Istočnom Sarajevu dvije bebe.
Sedam djevojčica i pet dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju četiri dječaka, u Foči i Bijeljini po dvije djevojčice i jedan dječak, a u Istočnom Sarajevu djevojčica i dječak
U porodilištima u Gradišci, Zvorniku, Nevesinju, Prijedoru i Trebinju nije bilo poroda.
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