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Najljepše vijesti: Srpska bogatija za 24 bebe

Autor:

ATV
03.06.2026 08:50

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, po 12 d‌jevojčica i d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu u Banjaluci rođeno je 12 beba, u Doboju četiri, Bijeljini i Foči po tri, a u Istočnom Sarajevu dvije bebe.

Sedam d‌jevojčica i pet d‌ječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju četiri d‌ječaka, u Foči i Bijeljini po dvije d‌jevojčice i jedan d‌ječak, a u Istočnom Sarajevu d‌jevojčica i d‌ječak

U porodilištima u Gradišci, Zvorniku, Nevesinju, Prijedoru i Trebinju nije bilo poroda.

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Tagovi :

rođene bebe

Porodilišta

Republika Srpska

Klinika za ginekologiju

porodilje

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