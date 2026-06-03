U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, po 12 d‌jevojčica i d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu u Banjaluci rođeno je 12 beba, u Doboju četiri, Bijeljini i Foči po tri, a u Istočnom Sarajevu dvije bebe.

Sedam d‌jevojčica i pet d‌ječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju četiri d‌ječaka, u Foči i Bijeljini po dvije d‌jevojčice i jedan d‌ječak, a u Istočnom Sarajevu d‌jevojčica i d‌ječak

U porodilištima u Gradišci, Zvorniku, Nevesinju, Prijedoru i Trebinju nije bilo poroda.