U Sankt Peterburgu počinje Međunarodni ekonomski forum; Među učesnicima i delegacija Srpske

Autor:ATV
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Delegacija Republike Srpske prisustvovaće Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu koji počinje danas, a tema ovogodišnjeg foruma je "Pragmatičan dijalog: put ka stabilnoj budućnosti".
Delegaciju Republike Srpske čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević, a forumu prisustvuje i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, prenosi Srna
Planirano je da delegacija Republike Srpske u Sankt Peterburgu sutra održi sastanak sa guvernerom Aleksandrom Beglovim, na kojem će Beglovu biti uručen Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem.
Istog dana delegacija Srpske će se sastati i sa šefom Republike Tatarstan Rustamom Minihanovim.
Planirano je da delegacija Srpske prisustvuje i sastanku kopredsjedavajućih Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između BiH i Ruske Federacije Staše Košarca i Antona Šalajeva.
Sastanku će prisustvovati i direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Saša Bošković i direktor Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja Predrag Jović.
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Dodik će se u Sankt Peterburgu sastati sa predstavnicima "Gasproma"
Dodik i šef Predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Duško Perović sastaće se u petak, 5. juna, sa predstavnicima kompanije "Gasprom".
Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu trajaće do 6. juna, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, zakazana je za 5. jun.
Najvažnije događaje na ovogodišnjem 29. Međunarodnom ekonomskom forumu, kao i učešće delegacije Republike Srpske, u Sankt Peterburgu prati ekipa Novinske agencije Republike Srpske
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