Povrat PDV-a na kupovinu prvog stana: Šta je sve potrebno?

Kupili ste prvi stan ? Sačuvali ugovor, račune i dokaz o uplati. Naredni korak mogao bi vam vratiti hiljade maraka, čak i desetine hiljada. Slijedi papirologija. Budite pažljivi da ne zafali jedan papir, potrebno ih je 13.

Donošenjem pravilnika precizirana je procedura za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Zahtjev za povrat poreza podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UIO, uz koji se dostavlja i dokumentacija u formi originala ili ovjerene kopije.

Za to je potrebno:

1.rodni list i ukoliko posjedujete vjenčani list

2.uvjerenje o državljanstvu

3.dokaz o prebivalištu

4.ugovor o kupoprodaji stana

5.poreska faktura prodavca stana

6.dokaz o isplati stana

7.uvjerenje da kupac prvog stana u određenom periodu nije imao nekretninu na svoje ime

8.uvjerenje da kupac prvog stana nema u vlasništvu drugih nekretnina

9.dokaz da je stan uknjižen

10.potvrda o bankovnom računu kao i 3 pojedinačne izjave o obradi ličnih podataka I članovima domaćinstva, navedeno je u Pravilniku o dopuni pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Povrat se odnosi isključivo na stanove i kuće koje služe za trajno stanovanje, i to one koje se kupuju od pravnih lica koja su registrovana za promet nekretnina i obveznici su PDV-a. Povrat nije moguć ako se nekretnina kupuje od fizičkog lica, npr. polovan stan, niti ako se radi o vikendici, poslovnom prostoru ili zemljištu. Povrat se odobrava do određene površine.

Za jednočlano domaćinstvo povrat PDV-a vrši se do 40 ml. Za svakog narednog člana domaćinstva dodaje 15 ml.

NPR. ako četvoročlana porodica kupi stan od 100 metara kvadratnih povrat PDV-a vrši se na 85 kv a ostatak iznosa se ne refundira.

Pravo na povrat PDV-a imaju svi koji su se uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, kada je usvojen Zakon o povratu poreza na dodatu vrijednost,

bez obzira što je Pravilnik ugledao svjetlost dana tek sada. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a za one koji su stan kupili prije juče donesenog Pravilnika je 6 mjeseci od trenutka kada Pravilnik stupi na snagu za 8 dana. Svi koji stan kupe nakon što Pravilnik stupi na snagu imaju rok do 30. juna naredne godine. Ukoliko se ispune uslovi za povrat poreza, rješenjem se odlučuje o zahtjevu u roku od šest mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva. Maksimalan iznos povrata je 25.000 KM, a iznos je određen na bazi prosječne cijene i kvadrature stanova.

"Saglasno odredbi člana 54a. Zakona o PDV-u lice kojem je odobren povrat PDV po osnovu kupovine prvog stana, ne može otuđiti nabaljeni stan prije isteka roka od pet godina računajući od dana kada mu je rješenje kojim je odobren povrat uručeno", navode u Pravilniku o dopuni pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost.

U suprotnom, lice će biti dužno da plati PDV uvećan za pripadajući iznos kamate koja se redovno računa na iznose indirektnih poreza. Ono što je važno prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, provjerite da li je prodavac registrovan u sistemu PDV-a.