Karan: Osnovnoj školi u Vlasenici savremena informatička oprema

Autor:ATV redakcija
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Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Vlasenici dobila je savremenu informatičku opremu putem projekta koji se finansira iz budžeta Predsjednika Republike Srpske, a koja će olakšati održavanje praktične nastave, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta, istakao je i lider SNSD-a Milorad Dodik.
💻 Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Vlasenici dobila je savremenu informatičku opremu putem projekta koji se finansira iz budžeta Predsjednika Republike Srpske, a koja će olakšati održavanje praktične nastave. pic.twitter.com/s6PKXuZPT6— Siniša Karan (@sinisa_karan) June 23, 2026
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