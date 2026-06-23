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Karan: Osnovnoj školi u Vlasenici savremena informatička oprema

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 14:51

Komentari:

2
Синиша Каран
Foto: ATV

Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Vlasenici dobila je savremenu informatičku opremu putem projekta koji se finansira iz budžeta Predsjednika Republike Srpske, a koja će olakšati održavanje praktične nastave, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta, istakao je i lider SNSD-a Milorad Dodik.

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Tagovi :

Siniša Karan

predsjednik Republike Srpske

osnovna škola

Vlasenica

Komentari (2)

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