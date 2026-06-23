Karan: Osnovnoj školi u Vlasenici savremena informatička oprema

Foto: ATV

Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Vlasenici dobila je savremenu informatičku opremu putem projekta koji se finansira iz budžeta Predsjednika Republike Srpske, a koja će olakšati održavanje praktične nastave, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta, istakao je i lider SNSD-a Milorad Dodik. 💻 Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Vlasenici dobila je savremenu informatičku opremu putem projekta koji se finansira iz budžeta Predsjednika Republike Srpske, a koja će olakšati održavanje praktične nastave. pic.twitter.com/s6PKXuZPT6 — Siniša Karan (@sinisa_karan) June 23, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.