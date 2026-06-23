Srpska u srcu Njujorka: Pogledajte šta se prikazuje na Tajms Skveru

Autor:ATV redakcija
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Predivan prizor ovih dana vidljiv je u samom srcu Njujorka na Tajmas Skveru.
Naime, na jednoj od zgrada na ogromnom ekranu prikazuje se video spot Vlade i IRB-a o Republici Srpskoj.
"Energija... Industrija... Turizam... Poljoprivreda... Investirajte u Republiku Srpsku", navodi se u spotu.
U nastavku pogledajte spot.
The Republic of #Srpska in Times Square, New York City! 💪🏻 pic.twitter.com/OtPxeiX2bd— Boris Malagurski (@malagurski) June 22, 2026
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