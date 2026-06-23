Srpska u srcu Njujorka: Pogledajte šta se prikazuje na Tajms Skveru

Predivan prizor ovih dana vidljiv je u samom srcu Njujorka na Tajmas Skveru.

Naime, na jednoj od zgrada na ogromnom ekranu prikazuje se video spot Vlade i IRB-a o Republici Srpskoj.

"Energija... Industrija... Turizam... Poljoprivreda... Investirajte u Republiku Srpsku", navodi se u spotu.

U nastavku pogledajte spot.