Zel: Snažan govor Cvijanovićeve u Jerusalimu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović održala je snažan govor na Samitu međunarodne politike u Jerusalimu koji je predstavljao izvanredno zbližavanje jevrejskog i srpskog istorijskog sjećanja i jasno upozorenje o prijetnjama sa kojima se danas suočavaju slobodna društva, ocijenio je američki advokat i politički aktivista Mark Zel.

On je na Iksu podsjetio da su i jevrejski i srpski narod pretrpjeli progon, protjerivanje, demonizaciju i sistematske pokušaje da se izbriše njihovo istorijsko iskustvo.

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- Holokaust i genocid u Jasenovcu - jednom od najstrašnijih koncentracionih logora u okupiranoj Evropi, gde su Srbi, Jevreji i Romi sistematski istrebljivani - dijele zajedničku lekciju da mržnja počinje riječima, nastavlja se diskriminacijom i završava se nasiljem - poručio je Zel.

Kada se radi o pitanju suverenosti, Zel je ocijenio da je poruka Cvijanovićeve bila nedvosmislena: da nijedna zemlja ne može da preživi ukoliko mora svoje neprijatelje da pita za dozvolu da postoji.

- Republika Srpska neće dozvoliti drugima da definišu ko je srpski narod, šta Srpska predstavlja ili gdje treba da bude njeno mjesto. To pravo pripada samo srpskom narodu - napisao je Zel.

On je podsjetio da je Cvijanovićeva govorila o temi o kojoj zapadni svijet ne voli da priča otvoreno, a to je činjenica da su hiljade mudžahedina sa Bliskog istoka, iz Sjeverne Afrike i Azije došle u BiH tokom rata, te da su mnogi od njih ostali tu.

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- Njihov ideološki uticaj nastavlja da oblikuje segmente društvenog i političkog života u BiH. Korijeni te vizije, kako je rekla Cvijanovićeva, mogu da se nađu u tekstovima Alije Izetbegovića, koji je pisao da između islamskog političkog uređenja i neislamskih institucija ne može biti mira ni suživota - napomenuo je Zel.

On je istakao da je Cvijanovićeva podsjetila prisutne u obraćanju da je BiH jedina zemlja u modernoj Evropi u kojoj neizabrani stranac uzima za pravo da uvodi i mijenja zakone, smjenjuje demokratski izabrane predstavnike, mijenja ustavni poredak i zabranjuje građanima da se protive takvim odlukama u sudu.

- Izborna pravila promijenjena su na sam dan izbora, ustavni aranžmani prepravljeni su kako bi se formirale prikladne koalicije, a izabrani zvaničnici smijenjeni su kroz politički motivisane procese koji nisu imali ustavnu osnovu. To nisu hipotetičke stvari - to je realnost BiH - naveo je Zel.

On je podsjetio da je Srpska odabrala drugačiji put nakon 7. oktobra 2023. godine kada se radi o Izraelu.

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- Njene institucije, političko rukovodstvo i narod razumiju bezbjednosne izazove sa kojima se suočava Izrael, jer dijele jednostavan princip da nijedan narod ne može preživjeti ako se očekuje da toleriše one koji žele da ga unište - naglasio je Zel.

On je ponovio riječi Cvijanovićeve, koje su "glasno odjeknule u Jerusalimu", da demokratska društva moraju da sarađuju bliže nego ikad i da stoje zajedno u odbrani slobode, te da budućnost pripada onima koji imaju volju da brane slobodu.

- Snažan glas za suverenitet, istorijsku istinu i zapadne vrijednosti govorio je u Jerusalimu, na jednom od najvažnijih jevrejskih događaja u svijetu - zaključio je Zel.

(SRNA)