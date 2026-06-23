Macut: Fondove u Srbiji iskoristiti za saradnju naučnih radnika

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je na današnjem sastanku sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem u Banjaluci bilo riječi o otvaranju fondova u Srbiji za saradnju u okviru konzorcijuma naučnih radnika Srbije i Srpske, čime će biti podignut nivo saradnje u oblasti nauke.

"Nadam se uspostavljanju još boljih veza. To je zajednički naučni prostor u okviru naše zajednice", rekao je Macut na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da će biti formirana i radna grupa koja će voditi računa o nauci i visokom obrazovanju.

"Razgovarali smo i o širenju kulturnih veza. Ovo je jedan od dobrih trenutaka da pokažemo da Višegrad i Andrićev institut mogu da posluže kao osnova za pokretanje Andrićevih dana, odnosno okupljanja na Drini, reci koja ujedinjuje srpski narod sa obe svoje strane", rekao je Macut.

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On je istakao da je na sastanku razgovarano i o nastavku infrastrukturnih projekata, posebno putnoj infrastrukturi, te otvaranju tendera i završavanju dokumentacije za revitalizaciju željezničkog pravca od Mokre Gore do Višegrada.

"Osim toga, avio-linije su takođe bitne u saobraćajnom smislu", rekao je Macut.

On je izrazio nadu da će mjesečni sastanci predstavnika vlada Srbije i Republike Srpske doprinijeti bržoj realizaciji dogovorenih zajedničkih projekata.