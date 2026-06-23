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Cvijanović: Ponosno predstavljamo i čuvamo Srpsku

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 08:31

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Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je građanima Republike Srpske da njeni zvaničnici, gdje god se nalazili, ponosno predstavljaju i čuvaju svoju otadžbinu.

Cvijanovićeva je naglasila da je ključna dužnost svih predstavnika Srpske očuvanje njenih interesa u svijetu.

"Poruka našim građanima iz Izraela: gdje god da smo - ponosno predstavljamo i čuvamo Republiku Srpsku", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Izrael

Benjamin Netanjahu

Republika Srpska

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