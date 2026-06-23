Cvijanović: Ponosno predstavljamo i čuvamo Srpsku

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je građanima Republike Srpske da njeni zvaničnici, gdje god se nalazili, ponosno predstavljaju i čuvaju svoju otadžbinu.

Cvijanovićeva je naglasila da je ključna dužnost svih predstavnika Srpske očuvanje njenih interesa u svijetu. Poruka našim građanima iz Izraela: gdje god da smo - ponosno predstavljamo i čuvamo Republiku Srpsku! pic.twitter.com/NRCTQaFd6V — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 23, 2026 "Poruka našim građanima iz Izraela: gdje god da smo - ponosno predstavljamo i čuvamo Republiku Srpsku", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.

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