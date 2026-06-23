Gdje je najčistije more u Crnoj Gori?

Krajem maja 2026. godine, Institut za biologiju mora sproveo je opsežno ispitivanje na čak 114 lokacija duž cijelog primorja, a rezultati potvrđuju da je Jadran izuzetno čist i bezbjedan za rekreaciju.

Rezultati analize, koje je objavio JP Morsko dobro, pokazuju da se na većini mjesta, tačnije na preko 90 odsto ispitanih tačaka, voda klasifikuje kao "odlična". Samo na malom broju lokacija zabilježen je "dobar" ili "zadovoljavajući" kvalitet, što znači da je sanitarna ispravnost na visokom nivou u svim turističkim centrima.

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Budvanska rivijera - Budva apsolutno dominira po čistoći. Od 34 ispitane lokacije, čak na 33 je more dobilo najvišu moguću ocjenu.

Tivat i Boka Kotorska - Tivat je ove godine bez greške, na svih 10 mernih mjesta voda je savršenog kvaliteta. Slična situacija je i u Kotoru, gdje je na 14 od 15 tačaka potvrđen odličan kvalitet.

Ulcinj i Bar - Na jugu takođe dominira plava boja. U Ulcinju je na 14 lokacija voda izvrsna, dok je u Baru taj broj identičan, 14 od 15 ispitanih mjesta nudi kristalno čisto more.

Herceg Novi - Ispitane su 22 lokacije. Najveći dio (18) nosi odličnu ocjenu, dok su ostala mjesta ocijenjena kao dobra i zadovoljavajuća.

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Kako se vrši provjera?

Ono što turistima uliva dodatnu sigurnost jeste stroga kontrola po evropskim standardima. Kvalitet vode se prati na svakih 15 dana, a ispitivanja će se nastaviti sve do kraja septembra. Fokus je na mikrobiološkim parametrima (prisustvo bakterija Ešerihija koli i Intestinalne enterokoke), čime se garantuje da nema rizika po zdravlje kupača.

Šta ako se kvalitet pogorša?

Sistem je postavljen tako da javnost i inspekcije budu alarmirani istog trenutka ukoliko dođe do odstupanja od propisanih normi.

U slučajevima kada voda dobije lošu ocjenu, odmah se vrši ponovno uzorkovanje kako bi se utvrdilo da li je riječ o trenutnoj promjeni ili trajnom zagađenju koje zahtjeva intervenciju.

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Sudeći po prvim mjerenjima u 2026. godini, crnogorska obala je potpuno spremna da ugosti turiste koji traže čisto i sigurno more.

(Telegraf.rs)