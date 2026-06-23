Lepu Brenu preplavile emocije: "Nisam ni slutila"

Autor:ATV redakcija
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Lepa Brena jedna je od najvećih zvijezda naših prostora, a na estradi je punih 46 godina. Ona se sada prisjetila početaka i otkrila da nije mogla ni da sanja da će ostvariti ovoliki uspjeh.
Brena je na svom Instagramu podijelila stare fotografije i sjetila se dana kada je tek počela da se bavi pjevanjem.
"Kada sam tek krenula da pjevam, nisam ni slutila kuda će me ovaj put odvesti. Snovi su bili veliki, a koraci mali, ali sam vjerovala u muziku i u ljude koji su bili uz mene. Danas, sa istom ljubavlju prema pjesmi, zahvalna sam na svakom aplauzu, svakoj uspomeni i svakom trenutku koji smo zajedno stvorili", napisala je ona.
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Podsjetimo, Brena je jednom prilikom u intervjuu za Blic govorila o tome koliko joj je bilo teško uskladiti poslovne i privatne obaveze.
"Ja moram da priznam da je zaista uvijek bilo i naporno i teško, ali mislim da mi je ljubav moje djece i moje porodice prosto dala snagu da izdržim. A publika mi je dala snagu da nastavim i uvijek mi je bila vjetar u leđa da to što radim, radim dobro i da se to svima njima dopada. Tako da sam ja žena koja ima dvije ljubavi i dvije opsesije, moja porodica i moja publika. Treće ne postoji", rekla je Lepa Brena o porodici, pa nastavila:
"Znate, život umije da bude i naporan i surov. Naravno da nije bajka. Čak i u bajkama, i kod Ivice i kod Marice, uvijek postoje problemi. Problem postoji da bi se riješio. Čovjek najviše pati kada ima problem u porodici. Ono što je najvažnije jeste da smo mi jedna vrijedna i radna porodica. Držimo se i kada je dobro i kada je teško. Volimo da smo podrška jedni drugima. Nekad sam ja bila mnogo veća podrška mojoj deci, a danas su moja djeca meni. Pomažu mi ne samo u ovom poslu oko Lepe Brene, nego oko svih porodičnih projekata. A da je bilo teških momenata, jeste bilo. Svi ste znali i da sam pala i da sam se lomila. Ja mislim da ne postoji neka tajna u mom životu koju nisam podijelila sa svima vama i medijima i naravno sa publikom. Osim što, naravno, ja nastojim da sačuvam bar neku svoju intimnost. Jer intima je nešto što se baš upravo tako i zove. I mislim da to treba biti sačuvano u zidovima, samo za uši naše porodice", rekla je Brena tada za Blic.
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