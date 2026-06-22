Delirijum u Teksasu: Kamera uhvatila Šakiru - stadion eksplodirao

Gdje su fudbal i Leo Mesi tu je i Šakira. Navijači na stadionu u Teksasu su oduševljeno reagovali kada se pop ikona pojavila na velikom ekranu tokom utakmice između Argentine i Austrije (2:0).

Popularna pevačica (49) sedela je u VIP loži i pratila meč, a kada ju je kamera prikazala, mahnula je i poslala poljubac publici, što je izazvalo gromoglasan aplauz. Ponovo se pojavila i tokom pauze za osveženje u drugom poluvremenu.

Kolumbijka je godinama povezana sa Svjetskim prvenstvima. Nastupila je 2006. sa remiksom pesme "Hips Don’t Lie", dok je 2010. obeležila turnir u Južnoj Africi hitom "Waka Waka", koji se smatra jednim od najpoznatijih fudbalskih himni. Kasnije je objavila i "La La La" u Brazilu 2014, kao i "Dai Dai" za ovogodišnje prvenstvo, koju je izvela na otvaranju.

Utakmica je bila posebna i zbog istorijskog učinka Lionela Mesija. Iako je promašio penal na početku, uspio je da se iskupi golom u 39. minutu, čime je postao najbolji strelac u istoriji Svjetskog prvenstva sa 17 golova. U nadoknadi vremena postigao je još jedan pogodak i postavio konačnih 2:0 za Argentinu.

Shakira is attending the World Cup match between Argentina and Austria with her sons. pic.twitter.com/kG7bdrBME0 — Pop Core (@TheePopCore) June 22, 2026

Meč u Arlingtonu je tako spojio muzičku i fudbalsku zvezdu - Šakiru na tribinama i Mesija na terenu - pružajući publici nezaboravan trenutak.

(informer)