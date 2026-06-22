Logo
Large banner

Delirijum u Teksasu: Kamera uhvatila Šakiru - stadion eksplodirao

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 22:50

Komentari:

0
Шакира
Foto: Društvena mreža X/AresMarte112133

Gdje su fudbal i Leo Mesi tu je i Šakira. Navijači na stadionu u Teksasu su oduševljeno reagovali kada se pop ikona pojavila na velikom ekranu tokom utakmice između Argentine i Austrije (2:0).

Popularna pevačica (49) sedela je u VIP loži i pratila meč, a kada ju je kamera prikazala, mahnula je i poslala poljubac publici, što je izazvalo gromoglasan aplauz. Ponovo se pojavila i tokom pauze za osveženje u drugom poluvremenu.

Kolumbijka je godinama povezana sa Svjetskim prvenstvima. Nastupila je 2006. sa remiksom pesme "Hips Don’t Lie", dok je 2010. obeležila turnir u Južnoj Africi hitom "Waka Waka", koji se smatra jednim od najpoznatijih fudbalskih himni. Kasnije je objavila i "La La La" u Brazilu 2014, kao i "Dai Dai" za ovogodišnje prvenstvo, koju je izvela na otvaranju.

Utakmica je bila posebna i zbog istorijskog učinka Lionela Mesija. Iako je promašio penal na početku, uspio je da se iskupi golom u 39. minutu, čime je postao najbolji strelac u istoriji Svjetskog prvenstva sa 17 golova. U nadoknadi vremena postigao je još jedan pogodak i postavio konačnih 2:0 za Argentinu.

Meč u Arlingtonu je tako spojio muzičku i fudbalsku zvezdu - Šakiru na tribinama i Mesija na terenu - pružajući publici nezaboravan trenutak.

(informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Šakira

Leo Mesi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шакира Вака, Вака пјесма за мундијал

Scena

Šakira: Moji sinovi su rođeni zahvaljujući pjesmi 'Waka Waka'

1 sedm

1
Шакира Вака, Вака пјесма за мундијал

Fudbal

Šakira probudila nostalgiju: Nova pjesma za Svjetsko prvenstvo ponovo opčinila svijet

1 sedm

0
Шакира из БиХ хода по тржном центру.

Svijet

Šefica Šakira iz BiH pred sudom

1 mj

0
Пјевачица Шакира

Scena

Šakira dobila Španiju na sudu: Dužni su joj 60 miliona evra

1 mj

0

Više iz rubrike

пјевачица Маја Беровић извадила силиконе из уста

Scena

Maja Berović izvadila silikone: "Imala sam problem, skupila sam hrabrost i snagu da to uradim"

2 h

0
Каспер и Јована завршавају на суду? Водитељка га оптужила да је демон

Scena

Kasper i Jovana završavaju na sudu? Voditeljka ga optužila da je demon

2 h

1
Јована Јеремић

Scena

Oglasila je Jovana Jeremić povodom veze Duška Tošića

8 h

1
пјевачица Дара Бубамара

Scena

Opet vreli kadrovi: Dara Bubamara ne prestaje da provocira, a sad i u društvu dečka

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

23

01

Siti plaća Čelsiju 20 miliona za trenera

22

50

Delirijum u Teksasu: Kamera uhvatila Šakiru - stadion eksplodirao

22

50

Poznato koliko je Marej naplaćivao Đokoviću

22

39

Ubistvo kod Zavidovića: Muškarac preminuo nakon tuče, napadač uhapšen

22

38

Čekaju nas paklene vrućine: Temperatura ove sedmice i do 37 stepeni!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner